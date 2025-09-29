Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de abril de 2026


Los partidos de este lunes por el Mundial Sub 20 de Chile

Este 29 de septiembre continuará la acción en jornadas dobles, aunque esta vez en las ciudades de Talca y en Rancagua.

Este 29 de septiembre continuará la acción en jornadas dobles, aunque esta vez en las ciudades de Talca y en Rancagua.

Deportes

Continúa la acción por el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y este lunes se vivirá una nueva jornada con cuatro partidos.

Tal como ha pasado con los días sábado y domingo, hoy los encuentros se jugarán en jornadas dobles, aunque esta vez en las ciudades de Talca y en Rancagua.

En el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 17:00 horas, se dará inicio al Grupo F del certamen cuando Noruega se enfrente con Nigeria. En tanto, a las 20:00 se medirán Colombia y Arabia Saudita también.

Por su lado, a las 17:00 horas también arrancará el Grupo E en el estadio El Teniente de Rancagua, con el compromiso entre Francia y Sudáfrica. Después, a las 20:00 chocarán en el mismo recinto Estados Unidos y Nueva Caledonia.

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