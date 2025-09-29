Medallas y trofeos históricos para la natación artística chilena en Brasil

La selección chilena de natación artística alcanzó un resultado histórico en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos, realizado entre el 24 y el 28 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. El equipo dirigido por Sandra Mella, Catalina Fleckenstein y Soledad García consiguió un total de 12 preseas (8 oros, 2 platas y 2 bronces), además de dos trofeos por equipos: segundo lugar en categoría junior y tercer lugar en categoría juvenil.

El rendimiento chileno fue aún más destacado al conseguir las mejores marcas técnicas junior tanto en hombres como en mujeres, a cargo de Nicolás Campos y Theodora Garrido, consolidando el avance de la disciplina en el continente.

La delegación estuvo integrada por Abi Armijo, Emilia Garrido, Florencia Lazcano, Helena Lechtenfeld, Rafaela Miño, Agustina Moscoso, Paula Noguera, Josefa Oravec, Eva Rubio, Esperanza Shönberg, Nicolás Campos, Dominga Césped, Bárbara Coppelli, Dominga Cerda, Fernanda Gacitúa, Theodora Garrido, Chloe Plaut, Macarena Vial y Trinidad Zárate, quienes protagonizaron la memorable cosecha de preseas.

Al cierre de la competencia, la entrenadora Sandra Mella expresó que “estoy súper orgullosa de todas nuestras deportistas, hicimos un campeonato histórico para Chile con los trofeos conseguidos. Siempre queremos más, pero vamos por buen camino”.

En tanto, Catalina Fleckenstein afirmó que los logros obtenidos “nos van a dar más energías para la próxima y poder llegar más lejos a esa anhelada copa de primer lugar”. Por su parte, Soledad García, debutante como entrenadora del equipo juvenil, destacó que “estoy muy feliz con los resultados. Creo que hicimos un muy buen trabajo como equipo y esto nos deja con muchas más ganas para lo que viene”.