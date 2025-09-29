Ministra Orellana e inicio de debate del proyecto de aborto: "Habría sido deseable que hubiera pasado por la Comisión de Mujer"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al inicio del debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con plazos, que comienza este martes 30 de septiembre en la Comisión de Salud del Senado. “Aceptando que existen distintas posiciones desde la fe, las creencias, las ideas de sociedad, también es importante la evidencia desde la salud pública y ese es el énfasis que el Congreso quiso partir discutiendo por la Comisión de Salud y eliminó la posibilidad de discutirlo en la Comisión de Mujer. Vamos a debatirlo desde la perspectiva de la salud pública a partir de mañana”, señaló Orellana.

“El proyecto fue presentado de acuerdo al cronograma que anunciamos hace mucho tiempo, planteamos que primero nos íbamos a centrar en el nuevo reglamento para las tres causales, algo con lo que la mayoría de la población está de acuerdo, de hecho por primera vez un reglamento de este tipo no se lleva al Tribunal Constitucional. Y que luego íbamos a presentar el proyecto de ley”, agregó.

El 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por el Aborto Seguro y en esa línea la secretaria de Estado afirmó que no se reconoce solo “la legalidad, sino también las condiciones de presión social. Estuvimos lanzando como gobierno algunos testimonios que muestran la urgencia de discutir esto. Aceptando que existen distintas posiciones desde la fe, las creencias, las ideas de sociedad, también es importante la evidencia desde la salud pública y ese es el énfasis que el Congreso quiso partir discutiendo por la Comisión de Salud y eliminó la posibilidad de discutirlo en la Comisión de Mujer. Vamos a discutirlo desde la perspectiva de la salud pública a partir de mañana”.

Respecto a la negativa del Congreso de llevar la iniciativa la Comisión de Mujer, Orellana señaló: “Es evidente que hay un segmento de la población que se embaraza, que somos las mujeres, que tenemos esa capacidad y esa posibilidad, también esa carga, por lo tanto habría sido deseable que hubiera pasado por la Comisión de Mujer, pero bueno, fue la decisión soberana de la sala de la Cámara y a eso nos atendemos como Ejecutivo”.

“De todas formas para nosotras es deseable que iniciemos la discusión y por lo tanto la vamos a iniciar en la Comisión de Salud y es precisamente el enfoque a partir del cual estamos abordando esta discusión, que no es solamente un derecho de las mujeres, sino que también es de impacto en la salud pública. Es decir, para quienes dicen ‘no pasa nada, si seguimos como está’, la verdad es que sí pasa, porque hay costos de hospitalización, en urgencia para los abortos clandestinos, por ejemplo”, complementó.

Sobre la posibilidad de que se retroceda en políticas dirigidas a las mujeres en un próximo gobierno de oposición, enfatizó en que la elección aún está abierta y recalcó en la “fortaleza de la discusión democrática en nuestro país. El nuestro no es un país en que las cosas se puedan hacer por decreto, incluso dentro de la potestad del Ejecutivo, lo mencionaba, por ejemplo, a propósito del trabajo del reglamento para las tres causas, en eso no basta solamente la voluntad del Ejecutivo. Tuvo que pasar por un control de legalidad de Contraloría y si alguien así lo estima también por el Tribunal Constitucional y por lo tanto, es a través de los mismos mecanismos de la democracia que los avances democráticos de las mujeres se defienden”.

Cifras de femicidio en Chile

Respecto a las cifras de femicidios en nuestro país, la ministra puntualizó que no han aumentado en nuestro país, sino que se han mantenido. “Hemos insistido en la necesidad de la implementación plena de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, para que no solamente digamos que no están aumentando, que esa es la realidad. Se suele decir como sentido común que las cifras de violencia solo aumentan, la verdad lo que aumenta es el reporte de denuncias, eso quiere decir que estamos disminuyendo el subreporte, lo que se conocía como cifras que no se oficializan y en segundo lugar también desde el 2021 se cuentan los femicidios no íntimos”, aseguró.

“También gracias a un trabajo más coordinado entre las instituciones, lo que vemos a lo largo de los últimos años es un descenso en las cifras de lesiones graves, pero un aumento de femicidios frustrados. En conversación con Fiscalía lo hemos dicho varias veces, se está tomando la gravedad de los casos como lo que son, porque efectivamente entre lesiones graves y femicidios frustrados son distintos, por ejemplo, las medidas cautelares que se pueden solicitar”, agregó.

Michelle Bachelet en la ONU

Respecto de la nominación de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como Secretaría General de Naciones Unidas y las críticas de la oposición, la ministra afirmó que “esta es una candidatura de Estado. Chile es un país que por sus características debe mirar hacia el mundo (…) por lo tanto, construir un sistema internacional más eficaz es también una forma de cuidar nuestro país. En ese sentido, la candidatura de la expresidenta Bachelet tiene una gran posibilidad, es sólida y en eso prefiero quedarme con declaraciones de integrantes de la oposición, de una visión de Estado un poco más de largo plazo, como por ejemplo el presidente del Senado, el senador Ossandón o por ejemplo, el senador Matías Walker de demócratas”.