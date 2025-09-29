Multas, desacuerdos y liderazgo del Gobierno: hoy la Cámara discute voto obligatorio

En la antesala de la votación de este lunes en la Cámara de Diputados, las jefaturas de bancada mostraron posturas diversas respecto a las multas por no sufragar y los requisitos para el voto de extranjeros. La sesión será clave, pues se discute el proyecto que modifica la ley N°18.700 de Votaciones Populares y Escrutinios, además de cambios constitucionales vinculados al derecho a sufragio.

Al interior del Congreso, las miradas son dispares. Mientras algunos parlamentarios aseguran que estarán los respaldos suficientes para aprobar las iniciativas, otros reconocen que el escenario será “complejo”, “dividido” y que “estará en juego la palabra del Gobierno”.

La diputada Joanna Pérez, jefa de bancada del Comité Demócratas, Evópoli, Amarillos e Independientes, expresó estar “convencida” de que habrá acuerdo: “Vamos a contar con los votos, porque hemos llegado a un acuerdo con el oficialismo para sacar adelante ambas iniciativas. Nosotros redactamos en conjunto el texto que finalmente fue el que se sometió a votación y que llega a la Cámara, así que más allá de los descuelgues que son lógicos, creo que de igual manera vamos a contar con los votos suficientes para despachar a ley y a reforma constitucional dichas normativas”, según lo consignado por Emol.

Una visión distinta sostuvo Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, quien recalcó que aún están “evaluando la postura que vamos a tener ante ambas votaciones”. Según explicó, no han podido sostener la reunión de bancada debido a las campañas en curso, aunque señaló que “estamos abiertos a escuchar al Gobierno en ese sentido, pero no tenemos algo todavía completamente decidido”.

En tanto, el jefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, advirtió que “será una votación compleja”. Reiteró que no consideran adecuado que se imponga una multa por no votar y al mismo tiempo se endurezcan los requisitos para que extranjeros puedan sufragar en el futuro: “Queríamos que ambas iniciativas debían implementarse al mismo tiempo. Nos parece irresponsable estar legislando a la rápida en temas donde la oposición está con la calculadora en la mano”.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría anticipó un desenlace estrecho: “La votación va a ser dividida, un resultado bastante estrecho para uno u otro lado en ambos proyectos. El principal protagonismo lo tiene aquí el Gobierno, su capacidad para alinear a los parlamentarios del oficialismo”.

Otros jefes de bancada, como Jorge Guzmán (Evópoli), remarcaron que esperan la aprobación de las sanciones: “De lo contrario, sería incumplir la normativa vigente y la Constitución”. En la misma línea, Frank Sauerbaum (RN) apuntó que si el oficialismo no logra alinear sus votos “se instala el pato cojo definitivamente” y cuestionó la gestión de la ministra Macarena Lobos.

El diputado Roberto Arroyo (PSC) fue categórico en defender la sanción: “No podemos tener voto obligatorio y que no tenga sanción, es como decir que no se puede pasar con luz roja, pero si pasa no hay ningún problema. Pierde el sentido y la fuerza legal de la norma”.

Finalmente, desde el Partido Republicano, Juan Irarrázaval recalcó que en la jornada estará en juego la credibilidad del Ejecutivo: “Acá no sólo está en juego la aprobación del mandato constitucional de la multa del voto, sino que la palabra del Gobierno. Y esperamos que el Gobierno cumpla su palabra cabalmente, esto es, no haya ningún descolgado del oficialismo porque al menos desde la oposición no faltará ningún voto”.