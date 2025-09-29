Nelson Hadad sobre el discurso de Netanyahu en la ONU: “Él falta a la verdad de una manera escandalosa”

En su reciente intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu protagonizó uno de los momentos más tensos. Un discurso con delegaciones que abandonaron la sala en señal de protesta y acusaciones de crímenes de guerra en Gaza flotando en el ambiente.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el ex embajador de Chile en Medio Oriente, Nelson Hadad, analizó las repercusiones de la intervención de Netanyahu en la ONU. “No hizo ningún aporte, por el contrario, lo hizo en la asamblea del 2024, y mostró un mapa donde no existe Palestina. Ha continuado con su política de anexión, de tomar posesión de los territorios palestinos ocupados”, partió mencionando.

El diplomático interpretó los abandonos en la sala durante la presentación de Netanyahu como “una señal de claro repudio a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ha cometido”.

Por otro lado, el abogado se refirió a la postura que han adoptado distintos países al reconocer el Estado Palestino. “Me parece un cambio muy positivo después de 70 años en que los países occidentales, especialmente miembros de la Unión Europea como Francia e Inglaterra, prácticamente los miembros del Consejo de Seguridad, dieron un paso positivo al reconocimiento del Estado Palestino, soberano e independiente”, manifestó Hadad, destacando además que sería “una solución pacífica y diplómatica del conflicto”.

El ex embajador también abordó el tono de Netanyahu al negar la genocidio en Gaza. “Él falta a la verdad de una manera escandalosa, manifiesta. Todos sabemos que ha negado la ayuda humanitaria y está cometiendo el delito de genocidio. No por muerte directa, bombardeos o metrallas, sino que está cometiendo el delito de negar alimentos básicos, suministros, agua, medicina, alimentos, justamente para provocar la inanición que termina con la muerte de la persona, lo que está contemplado en el tratado internacional sobre genocidio”, explicó Hadad.

“La intencionalidad final es justamente limpiar Gaza de sus habitantes. Prácticamente está devastada, con el 95% de sus construcciones destruidas”, complementó el abogado sobre la situación en el Medio Oriente.

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