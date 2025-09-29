"No me voy a mover de aquí": la incertidumbre detrás de demolición de toma de Quilpué

Esta mañana comenzó el proceso de desalojo de la toma Calicheros de Quilpué con un operativo a cargo del municipio y la Delegación de Valparaíso. Lo anterior, en un proceso con foco social, migratorio y sanitario para los habitantes del terreno, y que buscaba concretar la demolición de las más de 100 casas apostadas en el sector.

Cabe recordar que el terreno tomado pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado el 2020 poco después de haber denunciado la usurpación de esta propiedad. Por ello, ya desde este fin de semana algunos pobladores iniciaron a desarmar sus viviendas, aunque otro grupo se resistió a abandonar el lugar.

Frente a la situación de este último puñado de personas, el delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, explicó que, en este caso, no se trata de un desalojo como tal, sino de una demolición. “El desalojo nunca ha estado en ninguna de las resoluciones de la Corte. Dice exactamente que hay que demoler por un peligro de remoción en masa y eso implica que cualquier persona que se oponga va a ser retirada del lugar”, informó la autoridad.

En esa línea, y asegurando que la fuerza pública estará presente en el proceso para “resguardar la seguridad de las personas”, Cueto detalló lo que ocurrirá con quienes se nieguen a dejar la zona. “Cuando una persona está transgrediendo la ley, es detenida”, partió señalando.

“La orden dice demolición y hay que sacar a las personas. Se les pide, por supuesto, que por favor se retiren. Y si no se cumple, ahí tiene que entrar la fuerza pública”, complementó el delegado presidencial, añadiendo que alrededor de 40 familias de las casi 130 que ocupan el lugar han sido catastradas.

Para este proceso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por medio de su director regional, Fernando Martínez, se sumó a la coordinación con las autoridades “con el objeto de poder determinar el seguimiento y la observación de los estándares de derechos humanos en casos de desalojo”.

En ese sentido, explicó que es necesario «tener un lugar alternativo para las personas que van a ser sacadas, a efectos de que no queden literalmente en la calle. Segundo, tomar una serie de medidas de carácter de asistencia social y eventualmente médica y psicológica respecto de las personas que se encuentran viviendo en el asentamiento”, expresó Martínez.

“Por lo tanto, no hay una oposición a que esto se realice. Lo que se solicita es que se realice de una determinada manera a efectos de que se puedan garantizar los derechos de las personas”, complementó la autoridad del INDH.

Sandra, una de las voceras de parte de los habitantes de la toma Calicheros de Quilpué, relató ante los medios la situación en que se encontraban los habitantes del sector durante esta mañana: “Yo llevo más de dos años acá en la toma, sacrificándome mucho, pensando que podríamos en algún momento comprar”, contó, denunciando que “todo esto fue muy mal organizado”.

No obstante, Yasmín Durán, otra de las voceras, manifestó que “siempre quisimos llegar a un acuerdo con ellos, pero nunca quisieron hablar con nosotros”. Esto, en referencia a las relaciones con la familia que busca recuperar el terreno, acusando que “todo se ha hecho de forma muy torcida”.

Incluso, afirmó que no pensaba retirarse ante el eventual proceso de demolición, argumentando que cuentan con una orden de protección vigente. “Hay una orden judicial, tienen que tomarla en cuenta (…) Yo no me voy a mover de mi casa, acá hay una orden de demolición sobre 43 casas, y mi casa no está dentro de las 43 que tienen que demoler”, defendió Durán.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, este martes 30 de septiembre a las 8:00 horas llegarán las máquinas contratadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para comenzar las labores a partir de las 9:00 horas. Estos trabajos se realizarán en un plazo máximo de dos días corridos, seguidos de una fase de aseo y limpieza del sector en cinco días para finalizar con un cierre perimetral.