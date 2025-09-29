Presupuesto 2026: Gobierno llama a esperar el contenido del proyecto y se reúne con el oficialismo en Cerro Castillo

Como es tradición, este martes 30 de septiembre el Gobierno ingresará al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto 2026. Según lo adelantado por el Ejecutivo, la iniciativa buscará equilibrar la responsabilidad fiscal y social, hacer más eficiente el gasto y considerará un nivel bajo de crecimiento en comparación a años anteriores.

Durante la antesala continúa generando ruido la acusación de poca “transparencia” en las cifras de deuda pública que realizó Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, condicionando así los votos de su sector.

En tanto, desde La Moneda reiteraron la defensa de impulsar un trabajo transparente e invitaron a un trámite serio y responsable. El ministro de Economía, Álvaro García, llamó a conocer primero el proyecto antes de emitir opiniones y criticó el uso electoral de este. «Sería bueno que conocieran el presupuesto para comentarlo, porque hasta el momento nadie lo conoce. El ministro de Hacienda lo hará público el próximo miércoles», señaló.

«Segundo, es complejo condicionar una ley tan importante para el país, y que define el gasto en educación, salud y vivienda, a un cuestionamiento poco claro. Es comprensible que en momentos electorales los candidatos busquen usar distintas cosas, pero apelar a esta ley es altamente desaconsejable», sostuvo.

Ante las alertas, el vocero del comando de Jeannette Jara y miembro de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, pidió esperar hasta el próximo miércoles, una vez que el Ejecutivo de a conocer en detalle el informe de finanzas públicas.

«Les propongo que se presente mañana el presupuesto. El miércoles vamos a tener el estado de la Hacienda pública y el informe de finanzas públicas, y ahí bajemos al barro si quieren, para que digan ‘mire, no me gusta esto, le falta esto’. Pero no sin conocerlo, poniéndose de manera tan negativa. Me lo tomo con mucha tranquilidad y me voy a preocupar, entre otras, de que el próximo gobierno que asuma -que puede ser cualquiera, pero que creo que va a ser el de Jeannette Jara- tenga la holgura suficiente para poder aplicar y financiar ciertas políticas públicas», aseguró.

Republicanos a la espera y Matthei arremete nuevamente por deudas en salud

Desde el Partido Republicano se desmarcaron del condicionamiento de Matthei y esperarán hasta que el ministro de Economía, Nicolás Grau, presente los lineamientos de la propuesta. Una vez que tengan el papel en mano, emitirán su postura.

La diputada de la bancada republicana, Sofía Cid, indicó que «obviamente, tenemos que revisarlo, saber cómo viene ese presupuesto. Porque lo presenta este gobierno y lo vamos a tramitar nosotros en el Congreso, pero al final del día quién va a ejecutarlo es el próximo gobierno. Así que, en base a eso, como bancada lo vamos a revisar y a tomar una decisión al respecto y, por supuesto, lo vamos a estar comunicando».

Por su parte, la presidenciable de Chile Vamos volvió a arremeter contra las cifras del Gobierno, acusando una acumulación de deudas que ascendería a cerca de US$500 millones con proveedores en el sector de la salud pública que no tendrían plan de pago ni reconocimiento de los montos en su totalidad, poniendo en riesgo así la atención de pacientes.

Al respecto, Matthei aseguró que «mi intención no es pelear con el Gobierno, ni con los ministros, ni con nadie. Mi intención es que efectivamente tengamos la información que es absolutamente imprescindible tener para poder tomar buenas decisiones».

«Esto no se trata de entrampar una de las leyes más importantes que tenemos, porque la verdad es que es bastante fácil dar esta información. Y, por lo tanto, la idea no es amenazar ni entrampar. Pero esta información existe, no cuesta nada darla y es absolutamente necesario tenerla porque, al parecer, la deuda pública está creciendo«, añadió.

Reunión en Cerro Castillo

A eso de las 20:30 horas de este lunes, el Presidente Gabriel Boric, junto a su comité político de ministros, realizarán una bajada del Presupuesto a los timoneles de los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana en el Palacio presidencial de Cerro Castillo, Región de Valparaíso. Sin embargo, en esta instancia no participará la Federación Regionalista Verde Social.

La tienda liderada por Flavia Torrealba sostuvo que «no es conveniente asistir. No queremos incomodar al presidente». Esto, dada las diferencias suscitadas tras la construcción de las listas parlamentarias, lo que provocó la salida del único representante del FRVS en el gabinete del Mandatario.

En tanto, el secretario del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo esperar un Presupuesto que «logre tener los suficientes recursos para que las áreas sensibles, salud, educación, vivienda, puedan tener la continuidad que se necesita, pero que no se rompa nuestra responsabilidad con el futuro, para que el país no se endeude».