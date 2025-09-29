¿Se acabaron las tensiones? Comando de Jara da por superado conflicto con el PC y llama a "echarle para adelante"

Dar por superadas las tensiones con el Partido Comunista (PC). Eso es lo que intentó hacer este lunes 29 de septiembre el comando de Jeannette Jara, luego de que la propia candidata presidencial oficialista acusara una “falta de fraternidad” por parte del timonel de su partido, Lautaro Carmona.

La tensión, en todo caso, comenzó a despejarse el domingo, cuando tras varios días sin pronunciarse y en conversación con Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que el PC y sus simpatizantes “están comprometidos hasta la médula” con el triunfo de la ex ministra del Trabajo.

Consultado sobre la polémica, el vocero de Jara y senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, indicó no tener mucho más que agregar al respecto, porque “la candidata ha sido súper clara en su opinión”.

“Nosotros nos concentramos en sumar apoyo. Aquí no nos sobra nadie, hay que echarle para adelante. Es una elección difícil, abierta y, en consecuencia, más que estar discutiendo sobre la política, quién me apoya y quién no, vamos para adelante. La candidata es clarita, ha dado opiniones muy nítidas en esto, y siendo ella misma militante del partido creo que lo que uno puede agregar, siendo de otra tienda, no va a ayudar en nada”, afirmó.

En esa misma línea, la vocera y diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, aseguró que en el comando están “todos concentrados en poder ganar la elección. Estamos haciendo campaña con ese objetivo, porque lo que enfrentamos es una opción de retrocesos para la gente en sus derechos”, sentenció.

Yeomans igualmente sostuvo que se está trabajando “como lo hizo nuestra candidata cuando era ministra: liderando acuerdos. Porque de eso se trata. Para poder construir un país mejor, tenemos que hacerlo avanzar, incluso desde las diferencias”, dijo.

Quien también tomó un tono conciliador fue el senador del PC, Daniel Nuñez. Este último, reiteró el mensaje de Carmona de que el partido respalda totalmente la carrera de Jara a La Moneda.

“Yo doy por cerrado ese tema. Lo dicho por la candidata ya está señalado y hoy todas nuestras energías, la de los militantes, de los dirigentes del PC, como se manifestó ayer públicamente, están concentrados en el desarrollo de la campaña”, expresó.

De todas formas, Núñez también se refirió a las últimas declaraciones del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en conversación con El País entregó su apoyo a Jara, aunque confesando que su única duda tiene que ver con el rol que el PC tendría en su gobierno. Sobre aquello, el senador Núñez expresó que se trata de aprensiones “injustificadas”.

“Yo les quiero decir que en un futuro gobierno de Jeannette Jara el Partido Comunista va a tener el mismo rol que tiene hoy en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde tenemos ministros con roles destacados. Además, nosotros hemos contribuido significativamente a logros del Gobierno, y que el ministro Marcel decía que también eran logros de su gestión, como el royalty a la minería del cobre”, ejemplificó.

“Es una aprensión injustificada. Tampoco dramatizo porque es parte del debate político, pero tengo que expresar mi opinión”, cerró.