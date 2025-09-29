Sorpresa en el sub20: Marruecos derrotó a España en el Nacional

Marruecos dio la sorpresa y derrotó por 2-0 a España en el clásico mediterráneo disputado en el Estadio Nacional, encuentro válido por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de la FIFA.

La primera ocasión clara fue para el conjunto español. Tras un centro al área, Pau Navarro cabeceó a medias e igualmente logró habilitar a Rayane Belaid, quien definió de derecha ante la salida del arquero, pero su disparo fue despejado en la línea.

España mantenía la iniciativa y, tras una buena secuencia de pases, David Mella asistió a Peio Canales (35’), cuyo remate se fue sobre el travesaño. Poco después, Iker Bravo ejecutó un tiro libre que también pasó alto, mientras que Belaid (44’) estuvo cerca con un potente zurdazo antes del descanso.

En el complemento, España siguió presionando. Rodrigo Mendoza (51’) conectó un cabezazo que contuvo sin problemas el portero Yanis Benchaouch. Sin embargo, la eficacia fue marroquí: al 54’, Yassir Zabiri definió rasante tras un veloz contraataque y abrió la cuenta.

La sorpresa creció al 58’, cuando Othmane Maamma desbordó por la derecha y asistió a Yassine, quien marcó el 2-0 en el área chica.

España buscó reaccionar. Un cabezazo de Belaid (61’) fue despejado al córner por Benchaouch, y más tarde, un penal cobrado a favor del conjunto ibérico fue anulado tras revisión del VAR por el árbitro Gustavo Tejera, que amonestó a Jan Virgili por simulación. Ya en los descuentos, un gol de Virgili (90+4) fue invalidado por posición de adelanto.

Finalmente, Marruecos sostuvo su ventaja con orden defensivo y se quedó con una valiosa victoria por 2-0. Con este resultado, lidera el Grupo C con 3 puntos, mientras que España permanece sin unidades.

Más tarde (20:00) se enfrentarán México y Brasil en el mismo recinto. La próxima fecha se jugará el 1 de octubre en el Estadio Nacional: España vs. México (17:00) y Marruecos vs. Brasil (20:00).