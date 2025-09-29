Un aguerrido México sorprendió a Brasil y le arrebató la victoria en el epílogo

En un emocionante partido cargado de tensión hasta el último suspiro, México batalló con uñas y dientes para arrebatarle el triunfo a Brasil y firmar un merecido empate 2-2 por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de la FIFA.

El campeón de la Concacaf instaló la sorpresa al minuto 10, cuando Tahiel Jiménez cabeceó un centro desde la derecha, el portero Otávio tapó a medias y Alexéi Domínguez convirtió el 1-0 en el rebote.

La reacción del campeón del último Sudamericano Sub-20 no se hizo esperar. Rafael Coutinho aprovechó un mal despeje de la zaga mexicana para emparejar con un potente remate desde el borde del área.

En el complemento, la Canarinha estuvo cerca de dar vuelta el marcador, pero México se hizo fuerte con llegadas de peligro que no logró concretar. Sin embargo, al 76’, tras un error en la defensa azteca, Luighi Hanri conectó con la derecha y puso el 2-1 para Brasil.

El Tri no se rindió y encontró justicia en los minutos finales. Al 86’, tras un tiro de esquina de Gilberto Mora, Diego Ochoa se elevó y marcó de cabeza el empate definitivo 2-2.

Con este resultado, Marruecos lidera el Grupo C con 3 puntos tras vencer a España, mientras que mexicanos y brasileños comparten el segundo puesto con una unidad.

La próxima fecha será el miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional de Ñuñoa: a las 17:00, México vs. España, y a las 20:00, Brasil vs. Marruecos.

Formaciones:

Brasil: Otávio; Igor Serrote (Gilberto, 45’), Iago Teodoro, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Léo Derik (Wesley Gassova, 60’); Rafael Coutinho, João Cruz (Murilo Rhikman, 77’), Gustavo Prado (Erick Belé, 60’); Luighi Hanri (Deivid Washington, 90’). DT: Ramon Menezes.

México: Emmanuel Ochoa; Everardo del Villar, José Pachuca (César Bustos, 74’), Diego Ochoa; Diego Sánchez (Amaury Morales, 64’), César Garza (Iker Fimbres, 83’), Elías Montiel, Alexéi Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez (Oswaldo Virgen, 64’), Obed Vargas (Yael Padilla, 74’). DT: Eduardo Arce.

Árbitro: Maurizio Marinai (Italia).

Estadio: Nacional, Ñuñoa.