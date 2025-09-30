Ad portas de la presentación del Presupuesto: candidatos presidenciales cuestionan eliminación de "glosa republicana"

A horas de que el Presidente Gabriel Boric presente el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, molestia y preocupación generó entre los candidatos presidenciales, la noticia de que no se incluirá la tradicional glosa de libre disposición al gobierno entrante.

El aviso se lo dio este lunes en Cerro Castillo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a los presidentes de partidos oficialistas y aunque, a cambio, se establecerá la facultad para que la nueva administración reasigne recursos, eliminar la glosa significa romper con una tradición.

«En simple, lo que significa es que no se libera un monto específico, sino que se le da más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. Eso es lo que propone la comisión de gasto y es lo que vamos a hacer en este Presupuesto», indicó el jefe de la billetera fiscal.

Consultada sobre la materia, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, calificó el hecho de “inaceptable” e “increíble”, porque “nunca en la historia de los últimos 30 años, desde que volvió la democracia, había sucedido que un Gobierno no le deje nada de libre disposición al Gobierno entrante. Es una muestra más de cómo este Gobierno se mueve”.

En esa misma línea, Matthei afirmó que se trata de “un daño para la democracia y para la sana convivencia”. “Cuando el presidente Piñera entregó el Gobierno en el segundo período, donde también había problemas fiscales muy graves producto de la pandemia, igual se las arregló para dejarle un monto importante de libre disposición a este Gobierno. Yo lo lamento, pero además lo repudio”, declaró.

El candidato de Republicanos, José Antonio Kast, también se mostró crítico con la eventual eliminación de la glosa: “Esto es de la República y todos los presidentes salientes han considerado que el Gobierno entrante necesita ciertos recursos para realizar las prioridades que plantea”.

La candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, tampoco estuvo de acuerdo con la decisión del Ejecutivo. La exministra aseguró que más que un glosa de libre disposición, esos recursos se usan “para emergencias que ocurren en este país y que ocurren de manera bastante recurrente”.

“A mí me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre, pero lo que más me interesa, más que tener yo como Presidenta de Chile una glosa de libre disposición, es que no se disminuya el gasto social ni el gasto en seguridad”, planteó.

Chile Vamos sigue pidiendo que se aclaren las deudas

En paralelo a la discusión sobre la glosa de libre disposición, este martes también resurgieron las críticas del comando de Matthei por una serie de deudas del Estado en vivienda y salud, y por las que la oposición está condicionando la discusión presupuestaria.

El encargado económico de la abanderada de Chile Vamos, Gonzalo Sanhueza, señaló que esta noche —cuando el Presidente Boric presente el Presupuesto en cadena nacional— estarán atentos a las nuevas metas fiscales, a la estimación de ingresos que realizará el Ministerio de Hacienda y también a que haya claridad respecto a las deudas.

“Al igual que siempre que se discute un presupuesto, uno tiene que tener la información y una información muy relevante es el nivel de deuda. Hay una deuda que está registrada, que es la deuda fiscal, pero habría una deuda en el sector vivienda y en el sector salud, que no aparece, que tiene que ver con servicios que han prestado las pymes y empresas al Gobierno y no se han facturado. Esa es una deuda que tiene el Gobierno pero que no aparece en ninguna parte”, explicó.

En el mismo punto de prensa, además estuvo presente la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, quien estará presidiendo la Comisión Mixta de Presupuestos, junto al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Los parlamentarios insistieron en su postura de que no se puede legislar sin que se aclare la situación de las deudas. En ese sentido, Ramírez recriminó fuertemente el actuar del Ejecutivo frente a esta materia.

“Este no es un tema de que nuestro sector político se niegue a legislar. Es que es una obviedad que el Gobierno tiene que entregar todos los datos respecto de las deudas del país, si queremos avanzar en una Ley de Presupuesto y el Gobierno, frente a este emplazamiento que es obvio, ha tomado la decisión de dar explicaciones inverosímiles y completamente absurdas. Nos hace pensar que no quieren transparentar esa información”, dijo.

Desde el oficialismo, la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, criticó el actuar de la oposición. A su juicio, no es responsable condicionar el debate de la Ley de Presupuesto.

“Rechazar el presupuesto nacional sin siquiera conocerlo habla de una falta de seriedad absoluta por parte de la derecha. Que Evelyn Matthei esté diciendo per se que van a rechazar el presupuesto nacional, que el candidato Kast haga un llamado a su sector a estar del lado correcto a propósito de lo mismo, me parece de una tremenda irresponsabilidad. Están jugando con las necesidades de las personas”, acusó.