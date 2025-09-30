Autoridad Palestina acoge "con satisfacción" el plan de paz de Trump para Gaza

La Autoridad Palestina expresó su satisfacción por los esfuerzos «sinceros y decididos» del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación este lunes de una propuesta de plan de paz que incluía la creación de un gobierno interino supervisado por el propio Trump.

«El Estado de Palestina acogió con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirmó su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz», publicó la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA.

El texto destacó la importancia de la implicación de Estados Unidos para «lograr la paz en la región» mediante un acuerdo «que garantizara la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilitara la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respetara el alto el fuego y la seguridad para las dos partes».

También pidió «evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional«. Mencionó asimismo la liberación de los fondos retenidos por Israel y una «retirada israelí total».

El objetivo final era «la unificación de los territorios palestinos y sus instituciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y el fin de la ocupación», así como una paz basada en un estado palestino que conviviera con el Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad.

La Autoridad Palestina abogó así por un estado palestino «moderno, democrático y desmilitarizado», con pluralismo y transiciones pacíficas del poder. El comunicado mencionó además varias reformas en marcha para mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.

La propuesta de Trump preveía un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza en un plazo de 72 horas desde la aceptación de la iniciativa.

Asimismo contemplaba la creación de una fuerza internacional de seguridad y de una administración provisional que estaría bajo la supervisión de una Junta de Paz que presidiría el propio Trump y que contaría con otros jefes de Estado y personalidades, como el ex primer ministro británico, Tony Blair.