Caso Audios: Corte Suprema determina no remover de su cargo al juez Antonio Ulloa

El Pleno de la Corte Suprema revisó durante esta jornada el cuaderno de remoción del juez Antonio Ulloa Márquez. El ministro se encuentra suspendido por presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla y eventuales intervenciones en nombramientos judiciales.

La Corte Suprema ya había sancionado con suspensión al ministro Ulloa por dos meses, y determinó la apertura de un cuaderno de remoción por cuatro potenciales infracciones: la violación al deber de reserva por traspasar a Hermosilla información confidencial; vulnerar el deber de imparcialidad; actuar con falta de probidad y el tener una conducta impropia en designaciones, usando su relación con Luis Hermosilla para fines particulares.

Tras escuchar los alegatos de la defensa de Antonio Ulloa, no se alcanzó el quorum necesario entre los 14 ministros presentes, el cuál requería al menos 11 votos a favor. Tal como adelantó la vocera, María Soledad Melo, se produjo un empate 7 votos a favor y 7 en contra. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema determinó que Ulloa no será removido de su cargo.

«Sometido el asunto a votación, no se alcanzó el quórum que exige la norma constitucional. Por lo que el ministro Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo», vociferó Melo. Por lo tanto, el juez podrá retomar sus funciones.

La votación ocurre en medio de dudas surgidas en las últimas horas respecto de la inhabilidad de supremos que votaron esta jornada. Junto con ello, la presencia de la jueza María Teresa Letelier, quién se vio vinculada a la red de tráfico de influencias y nombramientos judiciales de Hermosilla, generó suspicacias.

De acuerdo con lo anticipado por expertos, entre ellos Mauricio Daza en Radioanálisis, en la eventual red de corrupción de Hermosilla, Ulloa era parte fundamental ya que tenía “por finalidad coordinar las nominaciones de jueces”.