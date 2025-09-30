Con recuerdos de Víctor Jara y Michelle Bachelet como invitada de honor: las postales del primer show de Silvio Rodríguez en Chile

«Hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí y son, sin embargo, la clave de la paz pública, la elevación espiritual y la grandeza patria. Los hombres han de vivir en el goce pacífico, natural e inevitable de la Libertad, como viven en el goce del aire y de la luz. Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno«.

Con esas palabras, parte del ensayo «Maestros ambulantes» del poeta José Martí, el histórico cantautor cubano Silvio Rodríguez daba inicio al primero de los cuatro conciertos que realizará en nuestro país durante los próximos días. Esto, en el marco de la actual gira que lo llevará a diversos países de Latinoamérica, específicamente Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

La cita, agendada en un completo Movistar Arena, estuvo marcada por un cancionero que repasó parte de las composiciones más emblemáticas del cancionero regional, además de varios de los temas más recientes de su discografía. Así, sonaron obras como «Alas de colibrí«, «América» (del disco «Quería saber»), «Sueño con serpientes«, «Canción del elegido» y «Ángel para un final«; además de «Créeme», de Vicente Feliú; «Te perdono», de Noel Nicola«; y «Yolanda», de Pablo Milanés.

En esa misma línea, el cubano también tuvo algunas palabras para recordar a figuras elementales de la historia continental, como el fallecido presidente José «Pepe» Mujica. Además, y antes de interpretar su versión en piano de «Te recuerdo Amanda«, evocó su viaje a Chile en 1972, previo al Golpe de Estado, donde el cantautor Víctor Jara fue quien lo esperó en el aeropuerto de Pudahuel.

Entre teloneros célebres e invitados de honor

Previo al inicio del concierto, uno de los momentos más celebrados de la jornada fue la aparición de la expresidenta y actual candidata a la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet, quien se ubicó entre el público del recinto entre aplausos y un espontáneo canto de feliz cumpleaños por parte de los presentes.

Según trascendió en medios como La Tercera, la expresidenta fue invitada directamente por el equipo de Rodríguez, con quien compartió tras bambalinas.

Cabe destacar que, en esta ocasión, el show previo estuvo a cargo del músico chileno Manuel García. En tanto, la productora a cargo del evento anunció que en los próximos teloneros serán Illapu (1 de octubre), Patricio Anabalón (5 de octubre) y Nano Stern (6 de octubre), cuyas presentaciones arrancarán a las 20:00 horas.