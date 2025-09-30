Conectividad, Estado ágil y seguridad: las apuestas tecnológicas de Jara, Matthei y Kast en Summit País Digital 2025

En la primera jornada del XIII Summit País Digital, convocado por Fundación País Digital bajo el lema “Descifrando el Algoritmo del Futuro”, los candidatos presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast expusieron sus visiones sobre el rol de la tecnología en el desarrollo del país.

El encuentro reúne entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre a autoridades, expertos, empresarios y académicos para debatir sobre los desafíos de la transformación digital.

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, enfatizó que Chile tiene la oportunidad de consolidarse como un hub digital gracias a sus recursos naturales, cables submarinos y estabilidad institucional. “Chile no se cae a pedazos en materia digital, como algunos intentan instalar. Al contrario, hemos sido reconocidos internacionalmente en conectividad e innovación”, afirmó.

Jara planteó como prioridades ampliar la conectividad a territorios aislados, fortalecer la inversión en data centers y modernizar el Estado mediante ventanillas únicas y gobernanza digital. “Yo no quiero solo que Chile crezca, quiero que nosotros retomemos la senda del desarrollo, de la que no debimos salir (…) Pero hay algo que hay que tener a la vista, que es urgente y que tiene que ver con el mercado laboral”, sostuvo.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, destacó que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y advirtió que el Estado aún opera con trámites obsoletos que frenan los avances. La presidenciable adelantó propuestas de digitalización de pymes, interoperabilidad en las policías y modernización de los servicios públicos.

«Tenemos algunos problemas, hay zonas todavía sin conectividad, pero lo peor de todo, los trámites obsoletos. O sea, uno tiene la sensación que la gente que está tomando las decisiones en el sector público no tiene ninguna noción de la velocidad con que esto está cambiando», declaró.

Desde la vereda republicana, José Antonio Kast llamó a “vencer la burocracia y la mediocridad” para avanzar hacia un Estado digital. “Aquí no se necesita un decreto, se necesita voluntad. Voluntad de hacer las cosas, decisión y coraje, algo que ha faltado en este y en gobiernos anteriores”, afirmó, defendiendo su plan de reducción del gasto fiscal de USD $6 mil millones que, según dijo, permitirá dinamizar la economía.

Sobre esa línea, presentó su «Plan 5K«, con ejes que incluyen el uso de tecnología para seguridad, hub digital, educación, salud y modernización del Estado. “El orden y la seguridad son la primera urgencia social (…) La inteligencia artificial puede ayudarnos a anticipar delitos, blindar fronteras y enfrentar el crimen organizado”, recalcó.

A pesar de las diferencias, los tres candidatos coincidieron en que la transformación digital es clave para la competitividad de Chile en la próxima década. Mientras Jara insistió en la necesidad de responsabilidad fiscal, Matthei en acelerar la reconversión laboral y Kast en achicar el Estado, los tres compartieron que la tecnología debe estar en el centro del debate presidencial.

El Summit País Digital 2025 continuará con nuevas mesas de conversación y exposiciones internacionales sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, economía digital y participación ciudadana. Este miércoles será el turno para los presidenciables Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Johannes Kayser y Franco Parisi.