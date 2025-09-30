Convocatoria contra el ciberacoso: INDH extiende plazo para que comunidades educativas participen

Hasta el 22 de octubre los liceos, escuelas y colegios de todo el país pueden enviar videos cortos para ser parte de una iniciativa nacional. La convocatoria “¿Qué hacemos contra el Ciberacoso?” promovida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene el propósito de dar a conocer experiencias positivas contra el ciberacoso. Para postular solo hay que enviar un video (sin requisitos técnicos complejos) de hasta tres minutos en que se explique alguna acción implementada.

De acuerdo con Unicef, ciberacoso es el “acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juego y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas”.

En 2022 un capítulo del Informe Anual del INDH abordó este fenómeno y expuso que en los últimos años las denuncias se han duplicado.

Reconocer las experiencias de las comunidades educativas

Mediante esta iniciativa, el INDH busca relevar y acercar recursos para que más personas puedan actuar en la prevención y atención del ciberacoso.

“Las redes, las plataformas, el mundo de lo virtual son cada vez más parte de nuestras vidas y también de las de muchos niños, niñas y adolescentes. Pero ese mundo, así como ofrece oportunidades, también riesgos tales como el ciberacoso o el bullying cibernético», señaló el director del INDH, Yerko Ljubetic.

En ese sentido, Ljubetic destacó que el INDH «está desarrollando un repositorio, es decir, un lugar donde el cual todas las comunidades escolares que han sido parte o conocen buenas prácticas para prevenir o evitar estos riesgos, puedan compartirlos con otras personas, de tal manera de aplicar estas medidas para que hagan del espacio de lo virtual, un mundo más seguro”.

Para postular, las escuelas, liceos y colegios deben llenar un formulario y enviar un video breve, que de manera sencilla explique de qué se trató la iniciativa que se quiere destacar:

Las personas que envíen sus iniciativas podrán convertirse en referente e inspiración en la defensa de los derechos humanos.

en la defensa de los derechos humanos. Todas las experiencias que cumplan con los requisitos formarán un repositorio digital de establecimientos destacados.

de establecimientos destacados. Además, recibirán un diploma y material para trabajar el ciberacoso.

Se reconocerán tres experiencias para recibir una asesoría y exponer su ejemplo en una charla breve durante un evento en Santiago .

y exponer su ejemplo en una charla breve durante un . El 19 de noviembre las experiencias reconocidas podrán ser parte de un gran evento nacional contra el ciberacoso.

Las personas que deseen postular pueden encontrar más información haciendo clic aquí.