Diputado Barrera (PC) y acusaciones de la derecha por Presupuesto 2026: “Están hablando en clave electoral y mintiendo a la ciudadanía”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Boris Barrera (PC), presidente de la Comisión de Hacienda, se refirió a las acusaciones y advertencias de la oposición de cara al debate presupuestario para 2026. “Dicen que se están falseando los números, que se está pateando deuda y es completamente falso”, aseguró el parlamentario.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei pidió transparentar gastos en materia de vivienda y salud, lo que llevó a su sector a anunciar un bloqueo del proyecto de ley de presupuesto en el Congreso. “No sé si lo dice por desconocimiento o lo dice con clave electoral para tratar de poner mal al Gobierno, pero los números dicen cosas completamente distintas. Hay números que no tiene que nada que ver ni con el Gobierno, ni con alguna institución del Estado, sino que dentro de este sistema todos sabemos que cuando hay crédito y cosas internacionales, hay organismos que nos califican a nosotros como un país con bajo riesgo o con un riesgo que no es tan malo, por eso es que las tasas de interés no son tan altas”, señaló Barrera.

“Vimos unos números también de las tasa de interés de los últimos años, los últimos gobiernos y esas cosas no son invenciones ni nuestras ni del Ejecutivo, sino que son miradas de organismos internacionales que dicen o que confían en todo lo que se está desarrollando en términos económicos. En vivienda y en salud ha habido una inversión tremenda, en vivienda de más 37% en el último periodo. Yo creo que la candidata y Chile Vamos, que lo encuentro bastante irresponsable, están hablando en clave electoral y mintiendo completamente a la ciudadanía”, agregó.

«Falta de fraternidad» del PC

Respecto a la “falta de fraternidad” que acusó Jeannette Jara de parte de militantes del PC, en conversación con «Car Curo a La Moneda”, Barrera fue enfático en defender las relaciones dentro de la tienda. “Dentro de nuestro partido, cuando hacemos debate (…) opinamos sobre distintos temas y tenemos discrepancias, la diferencia con otros, es que cuando salimos para para realizar el trabajo, eso obedece a una síntesis que se acuerda y que no solamente tiene que ver con la mayoría, sino que tiene que ver con la opinión de todos”, explicó.

“Se habla de diferencias, pero no he escuchado hablar de cuáles son esas diferencias, pero sí que hay diferencias en un partido, como en cualquier organización (…) la diferencia es que cuando salimos nosotros, salimos todos tras un mismo objetivo y en estos momentos, en la coyuntura actual nuestro objetivo es que Jeannette Jara sea presidenta y con eso estamos, pero todos completamente comprometidos saliendo las bases, las células, en el territorio, todos los días a hacer casa a casa, a las plazas, a los metros y ahí estamos todos convencidos y detrás de esta campaña”, agregó.

En específico, sobre la “falta de fraternidad”, el parlamentario apuntó a situaciones puntales y la relación personal entre Jara y el timonel comunista, Laurato Carmona. “En la interna todo el debate dentro de nuestra organización se hace con bastante respeto a las ideas. En la interna, en nuestro pleno, donde ha participado antes de que fuera electa nuestra candidata, siempre hubo respeto y fraternidad, si se quiere decir así, en el debate. Entonces, creo que lo específico que trató de decir habría que preguntárselo a ella”, dijo.