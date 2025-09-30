El caso Bernarda Vera y la tentaciÃ³n del negacionismo

La ComisiÃ³n Nacional de Verdad y ReconciliaciÃ³n -conocida posteriormente como ComisiÃ³n Rettig, en honor a su presidente, el jurista RaÃºl Rettig- fue creada en 1990 por el presidente Patricio Aylwin con el propÃ³sito de establecer una verdad de Estado sobre las graves y sistemÃ¡ticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 aÃ±os de dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Meses mÃ¡s tarde, en una cadena nacional que quedÃ³ inscrita en la historia, Aylwin, con la voz quebrada, pidiÃ³ perdÃ³n en nombre del paÃ­s y dio a conocer las conclusiones del informe: entre ellas, la existencia de 1.469 detenidos desaparecidos en Chile. Una verdad tan dolorosa como indesmentible, reconocida transversalmente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

MÃ¡s de tres dÃ©cadas despuÃ©s, emerge el caso de Bernarda Vera, en el que se plantea la posibilidad de que una vÃ­ctima registrada como desaparecida no lo haya sido o, en su defecto, que haya existido una suplantaciÃ³n de identidad. El hallazgo, como explicÃ³ ayer el ministro de Seguridad PÃºblica, Luis Cordero, surge precisamente del trabajo del Plan de BÃºsqueda, cuyo objetivo es sistematizar informaciÃ³n y seguir las trayectorias de quienes fueron hechos desaparecer por agentes del Estado. Una vez que se aclare el trasfondo de este caso, serÃ¡n las autoridades competentes las que, si corresponde, presenten acciones ante los tribunales. SerÃ¡ entonces la Justicia, en el marco del Estado de Derecho, la llamada a resolver.

Conviene entonces volver al principio de esta historia para subrayar algo esencial: si en Chile hay carencias de informaciÃ³n respecto a este tema, es primero por la prÃ¡ctica misma de la desapariciÃ³n escondiendo el paradero de las vÃ­ctimas. Luego, por las polÃ­ticas sistemÃ¡ticas de ocultamiento implementadas por la dictadura, a lo que sumÃ³ la falta de colaboraciÃ³n de las Fuerzas Armadas y de los perpetradores y, con posterioridad, a las limitaciones que impuso el poder que aÃºn ostentaba Pinochet durante la transiciÃ³n. Sin ese manto deliberado de silencio y encubrimiento por dÃ©cadas, no existirÃ­an hoy casos como el de Bernarda Vera.

Por eso resulta inaceptable que un episodio puntual sea instrumentalizado para relativizar la magnitud de la violencia dictatorial y el dolor de miles de familias que aÃºn buscan a sus seres queridos. Partiendo por la propia familia de Bernarda Vera, que durante dÃ©cadas viviÃ³ con la convicciÃ³n de su desapariciÃ³n, y siguiendo por todas aquellas familias que, de generaciÃ³n en generaciÃ³n, han sostenido una bÃºsqueda incansable. Hijos, nietos y hasta bisnietos han perseverado, no solo en tributo a los ausentes, sino tambiÃ©n a quienes murieron sin saber quÃ© fue de los suyos.

En tiempos en que la polÃ­tica se muestra impÃ­a, y aunque pueda parecer ingenuo, corresponde invocar un mÃ­nimo de humanidad frente a esta tragedia nacional que aÃºn nos atraviesa. Las reacciones inmediatas de algunos sectores -con declaraciones y conferencias de prensa apresuradas- apuntan a instalar la idea de escÃ¡ndalo o derechamente al negacionismo, como si un caso pudiera borrar las atrocidades de la dictadura y de sus aparatos represivos.

Ese intento es no solo falaz, sino tambiÃ©n profundamente cruel con las vÃ­ctimas, con sus familias y con la memoria del paÃ­s.