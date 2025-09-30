Javier Barría y su primer disco en casi 10 años: "Mis canciones estuvieron vivas todo este tiempo"

En estricto rigor, Javier Barría, uno de los músicos y productores más relevantes de la escena de los dos mil en Chile, define su más reciente disco como un trabajo de largo aliento. Y es que a pesar de que «Estación Pirque«, su último álbum, fue lanzado hace casi diez años, se trató de una década que no estuvo privada de creaciones musicales.

«Son músicas que tienen mucha data, mucha historia«, confiesa Barría. «Hay canciones de hace diez años, otras de hace siete. Es un disco que se demoró 10 años, de verdad. Y no es que lo haya hecho en el año pasado: lo realicé antes, pero juntar la música, las letras, las palabras demoró más o menos una década».

Ese es, en parte, el espíritu que recopila «Un cariño antiguo«, el próximo larga duración del artista y que será lanzado oficialmente el 3 de octubre con un concierto en Sala Master de Radio Universidad de Chile. «Ambas palabras lo resumen«, comentó sobre este título. «Es una frase que está en una canción. Es bien usual que artistas bauticen con algo que no está en los títulos de las canciones. Este disco no tuvo título durante gran parte del tiempo, salió al final. Pero esta es una frase que rápidamente, cuando la probé, me hizo mucho sentido, ambas palabras», confesó.

Aunque igualmente lo conectó con uno de los temas más emblemáticos del cantautor y poeta Mauricio Redolés: «Me di cuenta meses después que también está inspirado en una canción de Redolés, ‘Eh rica’. Esa que dice ‘la conocí en un local de papas fritas’, y agrega ‘y me saca lonja de cansancio antiguo’. Estaba por ahí. De hecho, teloneé hace un año a Redolés, compartí un montón con él, lo admiro mucho, y ahí me di cuenta de que venía de ahí ese ‘cansancio antiguo’. Ambas palabras me hicieron mucho sentido porque es un disco hecho con un montón de cariño. Primero, mucho cariño por la música. Ese fue el motor de hacer esto».

Sobre la decisión de que «Mi nueva canción» fuera, precisamente, el primer single de este disco, el músico reveló que se trató de una determinación profundamente consciente. «Yo peleé mucho para que lo fuera. Quería ser muy literal y explícito. Es una canción que se celebra a sí misma, por su mera existencia. En el fondo, estoy hablando de las diez canciones, pero esta es la punta de lanza. Y fue muy emocionante el estreno y la respuesta. De hecho, el mismo día que salió la tocamos en vivo con mi banda y la cantamos por primera vez. Es de mis favoritas del disco, y he visto que también del público. La han adoptado. La respuesta ha sido muy linda, es una canción muy significativa», comentó Barría.

«El motor de este disco, el básico, es el cariño por la música. Es lo que me impulsó a querer hacerlo, a retomar esto después de tantos años. Paradójicamente, estoy siempre dedicado a la música, pero el querer volver a hacer música propia fue el motor principal«, reiteró.

Con esto último, el chileno hace referencia a su rol como productor de otros proyectos musicales. Trabajo que lo ha mantenido ocupado durante este tiempo de intermitencia compositiva. Aunque nunca dejó de colaborar con colegas y agendar fechas para tocar sus canciones.

«A partir del 2016 se transformó en algo a tiempo completo, en lo único que he trabajado todos estos años sin parar. Y entre medio, debo decir que una suma de factores mermó la creatividad. Obviamente, el trabajo de producción musical implica un trabajo creativo, principalmente artístico-creativo, que significa un gran vaciado del cerebro de ideas día a día. Y eso repercutió en que yo bajara mi creación propia, mi productividad. Y, paradójicamente, mi actividad en vivo nunca se detuvo«, explicó.

«O sea, mis canciones estuvieron vivas todo este tiempo, que es algo muy lindo que siempre agradezco. Incluso las audiencias fueron cambiando, renovándose, que me parece que es culpa de los algoritmos y todo esto que sucedió desde 2016 en adelante, que es precisamente cuando se masificó el streaming», añadió el artista.

En ese sentido, contextualizó: «Estoy volviendo a sacar un disco después de una era que era muy distinta, la pre-streaming, la época de las descargas gratuitas, ese híbrido entre mp3, YouTube, el CD. Entonces, es como un despertar de un coma».

Respecto de su retorno a la Sala Master, Barría explicó parte de los acontecimientos que sustentan su lazo con este espacio. «Este lugar ha sido escenario de varios hitos. En particular recuerdo el lanzamiento de un disco el año 2009, ‘Introducción a la geometría’. Ese disco fue el primero que tuvo más difusión radial, prensa, fue como mi salida del cascarón, mi aparición al mundo. Fue muy emotivo ese lanzamiento el 2009 acá en Sala Master. De ahí vinieron varios otros hitos. No puedo recordar ahora con exactitud, pero es un lugar donde siempre me están invitando otros artistas. Este año he venido tres veces ya, a cantar alguna canción, colaborar. Así que estoy súper mentalizado con este evento del viernes, muy preparado y muy emocionado por lo que significa. Me encanta esta sala«.