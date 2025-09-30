Oficialismo arremete contra juez Ulloa y anuncia acusación constitucional tras rechazo de su remoción

La decisión del Pleno de la Corte Suprema de no remover de su cargo al juez Antonio Ulloa ante sus presuntas vinculaciones con el abogado Luis Hermosilla en el caso Audios, y eventuales intervenciones en nombramientos judiciales, no quedó ajeno al mundo político. Así, desde la bancada oficialista anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra Ulloa.

Uno de los querellantes en el caso Audios, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo tras el resultado que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras”. “Los chilenos se merecen tribunales independientes, que hagan justicia”, insistió el parlamentario, advirtiendo que “lo que ha pasado hoy día es una señal de corrupción devastadora”.

“Hoy vimos como redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad”, prosiguió Manouchehri.

Con rechazo hacia la falta de quórum que permitió mantener en su cargo a Ulloa, la diputada Camila Musante (IND-PPD) catalogó el hecho como “una pésima señal de parte de la Corte Suprema”.

“Me parece que es una señal de impunidad que no esperaba de parte del presidente (Ricardo) Blanco, quien dijo que no había lugar para los corruptos dentro de la Corte Suprema”, agregó Musante.

Además, enfatizó que: “Esto no se trata solamente de una falta de quórum, acá existió falta de rigor, falta de preocupación y falta de nombramiento de cuatro ministros que hoy día permitieron que no existieran los suficientes votos para ver removido al señor Ulloa”.

Por lo anterior, la bancada oficialista no solo anunció la presentación de una acusación constitucional contra el juez Ulloa, sino que también adelantaron que estudiarán realizar lo mismo con los supremos “que pueden haber faltado a su deber de probidad”. Una acción, adelantó Manouchehri, que ya tendría las firmas para materializarse.

Al respecto, Gael Yeomans (FA) defendió el libelo acusatorio ya que “estamos cumpliendo con nuestro deber”. “Y lo que está planteado en la Constitución es que la Cámara de Diputados puede presentar una acusación constitucional contra los altos magistrados, si es que hay notable abandono de deberes, que es lo que estamos viendo en el día de hoy”, argumentó.

La frenteamplista manifestó que las razones para acusar al juez Ulloa se debe “al rol que ocupó” cuando éste estaba en el Poder Judicial, “porque incumplió el principio de confidencialidad”.

“Y ese es un principio establecido que lo obliga a actuar conforme al rol que se espera que tengan los tribunales de justicia. Al entregar información, al no actuar imparcialmente, y esos son principios que deberían haber cumplido”, señaló Yeomans.