Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Caso Julia Chuñil: Amnistía Internacional Chile llama al Ministerio Público a acelerar la investigación

El director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Rodrigo Bustos, calificó los antecedentes recientemente revelados como “tremendamente graves” y señaló que el Estado de Chile debe redoblar los esfuerzos en la indagatoria judicial.

El director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Rodrigo Bustos, calificó los antecedentes recientemente revelados como “tremendamente graves” y señaló que el Estado de Chile debe redoblar los esfuerzos en la indagatoria judicial.

Nacional

Amnistía Internacional Chile hizo un llamado al Ministerio Público para que acelere y profundice la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, defensora mapuche y ambiental, ocurrida hace casi un año en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

El reclamo se produce luego de que la abogada querellante en el caso, Karina Riquelme, revelara que, mediante una interceptación telefónica, uno de los sospechosos habría reconocido que la líder mapuche fue quemada. La información fue encontrada el pasado lunes 15 de septiembre en el sitio web del Poder Judicial, en dos llamadas registradas: una dirigida al padre de Juan Carlos Morstadt, dueño del predio donde Chuñil fue vista por última vez, y otra a una mujer no identificada.

Sin embargo, cuando las juristas solicitaron más antecedentes al Ministerio Público, este las habría bloqueado del portal web de Fiscalía en Línea, según denunciaron.

Cuatro grabados en blanco y negro con la imagen de Julia Chuñil, colgados de una cuerda con pinzas de ropa en un parque soleado. El grabado frontal lleva el texto 'Julia Chuñil' y 'DONDE ESTA?'.

Manifestación del Espacio Día a Día por Julia Chuñil a siete meses de la desaparición de la dirigenta mapuche. Foto: Aton.

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, calificó los hechos como “antecedentes tremendamente graves” y recordó que “América Latina es el continente más peligroso para las personas defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y del territorio”. En ese contexto, señaló que el Estado de Chile debe redoblar los esfuerzos en la investigación, tal como lo exigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hay diversas diligencias que la Fiscalía todavía no realiza”, afirmó Bustos. “Nuestro llamado es a que no se escatimen esfuerzos para determinar la verdad, encontrar a Julia y esclarecer lo que sucedió con ella”.

Bustos también se refirió a la falta de acceso a la carpeta investigativa por parte de los querellantes, lo que, a su juicio, “genera una serie de problemas desde la perspectiva del acceso a la justicia y al debido proceso” para la familia de Chuñil, que tiene la calidad de víctima y querellante.

Personas sostienen un cartel morado y con letras blancas que dice "¿Dónde está Julia Chuñil?".

Manifestación por Julia Chuñil.

El Ministerio Público tiene que acelerar la investigación, que sea exhaustiva y, por supuesto, avanzar, si existen los antecedentes, en formalizar a personas como imputadas de los crímenes que se hayan cometido contra Julia Chuñil”, aseveró.

El dirigente también expresó su preocupación por la posible falta de diligencia de la Fiscalía, recordando que la organización ha sido muy crítica del rol del Estado en investigaciones anteriores, como las vinculadas al estallido social.

“Aquí estamos hablando de otro tipo de casos, de una persona defensora del medio ambiente, del territorio, mapuche”, afirmó. “Y por cierto, preocupa que pueda no haber la diligencia debida”.

Amnistía Internacional y una creciente parte de la sociedad chilena, insistió Bustos, seguirán preguntando: «¿Dónde está Julia Chuñil?».

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