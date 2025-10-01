Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Chile recibió un baldazo de agua fría y complicó sus chances de clasificar en el Mundial Sub 20

En un partido donde el VAR fue protagonista, nuestro país no pudo ante la solidez de Japón, que se encaramó en lo más alto del grupo A y dejó a la Roja obligada a ganar en su próximo encuentro para avanzar a octavos de final del Mundial sub 20.

En un partido donde el VAR fue protagonista, nuestro país no pudo ante la solidez de Japón, que se encaramó en lo más alto del grupo A y dejó a la Roja obligada a ganar en su próximo encuentro para avanzar a octavos de final del Mundial sub 20.

Deportes

Un verdadero mazazo recibió esta noche la Selección chilena Sub 20, la cual no pudo repetir la actuación del debut y perdió inapelablemente por 2-0 ante Japón, quedando sin margen de error para ir en búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Nicolás Córdova decidió mover las piezas luego del ajustado triunfo sobre Nueva Zelanda, que hoy venció a Egipto y encendió la lucha por la clasificación. El rival de turno, en tanto, también hizo un par de modificaciones únicamente en la parte ofensiva.

A diferencia del choque con los oceánicos, en esta ocasión la Roja salió decidida a adueñarse de la pelota y, con mayor intensidad, logró encerrar en campo propio a los nipones, que lentamente fueron inclinando las acciones a su favor.

Fue como en el minuto 30, tras revisión del VAR, el árbitro Jalal Jayed pitó penal para el cuadro japonés. Sin embargo, el portero Sebastián Mella le adivinó la intención a Rento Takaoka (34’) y mantuvo el cero en el marcador.

En el arranque de la segunda fracción, Juan Francisco Rossel combinó con Willy Chatiliez (47’), quien erró la ocasión más clara que había tenido el combinado criollo, que luego volvería a sufrir con el VAR.

En el 52’, el técnico nipón hizo uso de la tarjeta verde y el colegiado marroquí le concedió una nueva pena máxima a la visita. Ahora fue Rion Ichihara quien tomó el balón y con un sutil toque abrió la cuenta en Ñuñoa.

El Equipo de Todos tardó en reaccionar al golpe y recién en el 67’ empezó a inquietar al fondo forastero. Rossel tuvo una chance clarísima en el 71’, pero no pudo darle dirección a un cabezazo que se fue desviado.

Todo atisbo de esperanza de remontada se vino abajo en el 82’, cuando un deficiente despeje de Matías Pérez le dejó el esférico servido al recién ingresado Yumeki Yokoyama, que sentenció el cotejo con un zapatazo rasante desde fuera del área.

Esta derrota dejó al elenco nacional en el segundo puesto del grupo con los mismos tres puntos de Nueva Zelanda, que en la última jornada se verá las caras con el líder Japón, mientras que Chile se jugará la clasificación frente a Egipto. Ambos partidos arrancarán a las 20:00 horas del viernes.

Chile

Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez (Milovan Celis, 90+3’), Ian Garguez, Patricio Romero; Mario Sandoval (Flavio Moya, 45’), Lautaro Millán, Agustín Arce (Francisco Marchant, 78’); Willy Chatiliez (Vicente Álvarez, 58’), Juan Francisco Rossel, Emiliano Ramos (Rodrigo Godoy, 45’). (DT: Nicolás Córdova)

Japón

Alexandre Pisano; Rei Umeki, Rion Ichihara, Kazunari Kita, Keita Kosugi; Katsume Fuse (Kosei Ogura, 69’), Yuto Ozeki (Nelson Ishiwatari, 86’); Ryunosuke Sato, Sora Hiraga (Hisatsugu Ishii, 45’), Shunsuke Saito (Yumeki Yokoyama, 78’); Rento Takaoka (Soma Kanda, 69’). (DT: Yuzo Funakoshi)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
Estadio: Nacional, Ñuñoa

Claves: , , , ,

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