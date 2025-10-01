Comisión Mixta de Presupuestos: Grau manifiesta apertura para reponer la “glosa republicana”

«¿Está dispuesto a reponer la indicación de la glosa republicana si encontramos holguras que se puedan traspasar?». Fue la pregunta que, en medio de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, realizó el diputado Miguel Mellado (REP) al ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En concreto, el parlamentario propuso ejecutar recortes en ciertas partidas, mientras el proyecto sea analizado en las subcomisiones, para así reponer los recursos que la administración saliente suele dejar a la entrante para su libre disposición y que, por primera vez desde el retorno a la democracia, no ocurrirá por recomendación de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.

Como respuesta, Grau apeló a que la discusión aún es muy temprana. “Primero, porque en parte de este debate uno tiene que estar de acuerdo en cuáles son esas reducciones y ver si estamos de acuerdo o no, más allá de que es un derecho de usted votar haciendo reducciones”, explicó.

“Y, lo segundo, es que estamos recién partiendo el Presupuesto y ya le puedo decir que tengo una lista larga de solicitudes de parlamentarios, de las más diversas visiones políticas, respecto a gastos que quieren aumentar. Entonces, yo hasta ahora solo tengo aumentos de gasto a mi haber en la conversación”, alertó.

Pese a ello, Grau no cerró la puerta a dicha opción. “Ahora, si somos capaces de encontrar buenas ideas, que estemos todos de acuerdo respecto a qué reducir, es una buena noticia y veremos cómo podemos aprovechar aquello, que puede ser, por ejemplo, para otras prioridades o lo que usted plantea (reponer la glosa republicana). Es parte del debate que tenemos que construir en conjunto”, afirmó.

Luego de su intervención, la senadora de Demócratas y quién preside la comisión especial, Ximena Rincón, sostuvo: “Debemos entender que sí existe disposición del ministro”.