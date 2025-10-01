Exministro Pedro García a la ex Concertación: “Es asombroso que crean que tendrán influencia en el potencial gobierno" de Jara

En conversación con la primera edición de Radionanálisis, Pedro García, exministro de Salud del gobierno de Ricardo Lagos, se refirió a su decisión de apoyar la campaña de Evelyn Matthei y las denuncias de la candidata contra el gobierno por deudas en vivienda y salud.

En primera instancia, sobre su respaldo a la carta de la derecha tradicional, que es un camino al que han optado varias figuras de la ex Concertación, García cuestionó que la “explicación de ‘cambiamos de vereda’ que se escucha es simplista«. «Aquí lo que hemos hecho muchos es buscar la mejor alternativa de gobernabilidad para Chile. Tengo la convicción de que hoy día entre los tres candidatos que realmente tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, Evelyn Matthei por lejos es la que mejor garantiza esa gobernabilidad”, aseguró.

La exautoridad cuestionó que: “La izquierda chilena, en donde prevaleció por muchos años una socialdemocracia moderna, que reconocía el valor del Estado, pero también el valor del mundo privado, que valoraba profundamente la democracia y la política de los acuerdos, fue capturada por un grupo más de izquierda”.

Si bien reconoció como legítimo lo anterior, aseguró: “Esa izquierda más extrema ha tenido comportamientos muy contrarios a la forma y expresiones políticas que a mí me interesan, que son la conversación, el diálogo, el acuerdo. Esa es la izquierda que hoy día domina y quedó graficado muy fuerte en la elección en que barrieron con Carolina Tohá«.

“Me parece realmente asombroso que todavía muchos de esos actores, que uno conoce y quiere, sigan creyendo que tienen algún grado de influencia real en lo que va a pasar en el gobierno potencial y casi imposible, lo digo así de claro, de Jeannette Jara. Aquí hay que tener claridad de que eso (..), a mí por lo menos, no me convence para nada”, cuestionó.

El exministro criticó que “hay mucha gente (ex Concertación) en ese mundo que pareciera olvidar los comportamientos contrarios al diálogo cívico, a las formas de hacer las cosas y su apoyo irrestricto, casi incondicional, a formas muy violentas que se dieron en el año 2019 y que de no haber mediado la pandemia, quien sabe en qué mundo estaríamos (…) Yo me alegro mucho del cambio en varias de esas conductas o de esas actitudes que tuvo el Presidente Boric y que han permitido que Chile se estabilizara. Yo reconozco el actuar de gente como Mario Marcel, la misma Carolina Tohá y otros en esa estabilización, pero hay otros que no han cambiado nada”.

“Si uno va donde el señor (José Miguel) Ahumada, por ejemplo, que postergó las inversiones públicas o disminuyó la capacidad de inversión en Chile extranjera o incluso privada de Chile, porque ¿quién invierte en un país donde dicen que los empresarios son todos ladrones, son todos malos, son todos perversos?”, señaló.

Denuncias por deudas contra el Gobierno

Respecto a las denuncias de la candidata Matthei contra el Ejecutivo por deudas en vivienda y salud, García aseguró que “hoy día las boletas se esconden en los computadores o se pueden esconder en el sentido de que no se reconozca, o incluso no se entregue una orden de compra o se haga el reconocimiento de ese pago de forma oportuna, que no se reciba la factura de parte del proveedor y entonces no queda reflejado eso”.

“No sé si lo están haciendo en forma sistemática, pero hay servicios en donde hay suficientes elementos de juicio y evidencias para decir de que eso ocurre”, agregó.

La exautoridad agregó que suscribe las acusaciones de la candidata en materia de salud y justificó que: “Hay una deuda acumulada muy grande que lo importante es conocerla para saber bien en qué pie estamos, para poder efectivamente entrar en procesos de ajuste y de resolución de esas deudas (…) Yo sería el más interesado en que lo que estoy diciendo no fuera cierto, que estuviera todo transparentado, que estuviera todo a la vista, todo en línea y todo visto, pero cuando uno escucha que el río trae piedras por todos lados, es porque trae piedras”.

En tanto, el exministro llamó al senador Lagos Weber «y a todos los que están defendiendo la candidatura de Jeannette Jara, a demostrar que todo esto que estoy diciendo no es cierto».