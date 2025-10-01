Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Imacec crece solo 0,5% en agosto afectado por caída de la minería

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2025 creció 0,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en doce meses.

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2025 creció 0,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en doce meses.

Economía

El Banco Central informó que el Imacec de agosto de 2025 creció 0,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente y aumentó 1,3% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

De esta manera, el crecimiento de la economía en el octavo mes del año no cumplió con las expectativas del mercado, que esperaba un Imacec de entre 0,9 y 2,2% tras la caída del Índice de Producción Industrial (-1,9%) informada ayer, arrastrado por una fuerte contracción de la minería.

Según el BC, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec desestacionalizado fue determinada por los servicios y la minería.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 2,7% en doce meses.

Imacec por sectores

1. Producción de bienes
La producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre. En tanto, el resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica. Por su parte, la industria creció 0,5%, donde se compensó una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, resultado que fue explicado por la menor actividad minera.

2. Comercio
La actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista. El primero fue impulsado por las ventas en supermercados, grandes tiendas, almacenes de comestibles y plataformas online. En tanto, en el comercio mayorista crecieron las ventas de alimentos y vestuario. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en los servicios de mantenciones y en las ventas de vehículos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

3. Servicios
Los servicios aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, los que crecieron favorecidos por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al resultado de la agrupación.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 0,6% respecto del mes precedente, determinada por los servicios empresariales.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Denuncia en CGR y una vocería sin respuestas: cita con excompañeros de Kast en La Moneda abre nuevo flanco al Gobierno
post-title
PDG pide cautela frente a ingreso de ley miscelánea del Gobierno: "No entregaremos un cheque en blanco"
post-title
Nuevo timonel DC define sus primeras "líneas rojas" y rechaza rebaja al impuesto corporativo
post-title
Pistolas taser: Gobierno de Santiago inicia plan piloto con 60 dispositivos

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X