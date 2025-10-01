"Impresentable (...) es una vergüenza": la dura crítica de Jara por la lenta reconstrucción de Viña del Mar

En una entrevista con CNN Chile, la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, criticó duramente el avance de la reconstrucción en Viña del Mar tras los incendios que afectaron a la ciudad a inicios de 2024.

La exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric calificó como “vergonzoso” el tiempo transcurrido sin una recuperación tangible y afirmó que la situación le parece “impresentable”.

“Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique. Yo, por cierto, he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique”, expresó.

Al ser consultada sobre la responsabilidad de la demora, Jara apuntó directamente al Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes. “Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”, aseguró.

La candidata se comprometió a agilizar el proceso si resulta electa, estableciendo incluso un plazo concreto. “Yo por lo menos lo que he comprometido con mi equipo de vivienda es que esto va a estar solucionado el 2026”.

Asimismo, subrayó la necesidad de actuar con urgencia y empatía: “O sea, lo que pasa es que yo creo que hay que tener una sensibilidad. Al que le ha faltado techo en su casa, va a ver la urgencia que esto tiene”.

Jara sentenció que la reconstrucción de Viña del Mar será un tema prioritario en su eventual gobierno. “Esto se puede hacer de dos maneras: poniendo en esto la prioridad o no. Y en mi gobierno esto va a ser prioridad. Reconstruir Viña, para mí, es un dolor pendiente, abierto. Y lo encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado”, concluyó.