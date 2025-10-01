Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de abril de 2026


Kast responde a Boric y afirma que recorte de US$6.000 millones no afectará PGU

José Antonio Kast respondió al Presidente Gabriel Boric y aseguró que en su eventual Gobierno no se afectarán beneficio sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

José Antonio Kast respondió al Presidente Gabriel Boric y aseguró que en su eventual Gobierno no se afectarán beneficio sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

Política

José Antonio Kast respondió al Presidente Gabriel Boric y aseguró que en su eventual Gobierno no se afectarán beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

«No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU«, expresó el candidato presidencial republicano en su cuenta de X.

«Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres», añadió.

En su discurso de anoche, el mandatario criticó sin mencionarlo la propuesta del candidato republicano de recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares.

«Un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU«, advirtió.

«Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Por ello, en mi Gobierno hemos desplegado una agenda que nos va a permitir aumentar los recursos permanentes que dispone el país para proteger y entregar más oportunidades a sus ciudadanos», añadió Boric.

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