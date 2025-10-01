Nicolás Córdova tras el derrota contra Japón: "El equipo estuvo a la altura"

La Selección chilena Sub 20 pagó caro sus errores defensivos y terminó perdiendo por 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional, resultado que complicó las opciones de la Roja para avanzar a los octavos de final de su Mundial.

Al margen de los dos tantos de diferencia y pocas ocasiones de riesgo que se generó el elenco criollo, el técnico Nicolás Córdova aseguró que «en líneas generales, el partido estuvo bastante parejo. Ellos tuvieron, quizás, alguna ocasión un poco más en las contras, después cuando quedamos abajo por 1-0».

«Fuimos muy imprecisos dentro del área, esas situaciones que sobre todo tiene ‘Pancho’ (Rossel) las hace. Pero así son los goleadores, hoy no estuvo certero», complementó el estratego, reconociendo la falta de efectividad de sus atacantes.

El entrenador admitió que «sabíamos que iba a ser un rival muy complejo y el equipo estuvo a la altura de competir. Por ratos nosotros tuvimos la pelota e hicimos el juego, por ratos fue de ellos».

Por otra parte, el adiestrador nacional mostró su preocupación por los dos penales en contra que le cobraron hoy al Equipo de Todos, que ya había lamentado una pena máxima en el debut con Nueva Zelanda.

En ese sentido, el ex DT de Palestino y Santiago Wanderers aseguró que «es mucho, no es normal. Haciendo dos penales se hace mucho más difícil y en el segundo error, nos hacen el 2-0 y nos costó mucho más».

Finalmente, consultado sobre la lesión que sufrió Emiliano Ramos en el cierre del primer tiempo, Córdova indicó que «no sabemos qué tiene. Mañana se hará exámenes y esperemos en qué está. Ojalá no sea nada para largo».