Presupuesto continúa en arena presidencial: Kast, Matthei y Kaiser cuestionan a Boric tras cadena nacional

En bloque, las candidaturas presidenciales ligadas a la derecha emplazaron al Presidente Gabriel Boric tras la referencia que, de manera indirecta, realizó en cadena nacional contra la propuesta de recorte fiscal que contiene el programa del abanderado republicano, José Antonio Kast.

En el marco de la presentación del Presupuesto 2026, el Mandatario calificó ante todo el país de «irresponsable» e «indeseable» la medida de Kast, en la que plantea recortar 6 mil millones de dólares de gasto público sin detallar aquellas áreas que se verían afectadas. «¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales?”, cuestionó el Jefe de Estado.

Junto con objetar el momento elegido para dejar caer esta crítica, Kast apuntó a un hecho de corrupción, acusando a Boric de actuar como «jefe de campaña» de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, y de también mentir ante la ciudadanía.

«Si ellos emplazan a alguien por cualquier motivo, yo le pediría al Presidente que se tome unos días y que deje de cobrar su sueldo y salga a hacer campaña, que vaya a un debate. Y yo no tengo ni un problema en debatir con el Presidente como jefe de campaña de Jeannette Jara», afirmó.

En esa línea, sostuvo agregó: «Yo lo lamento por Chile porque lo que hizo ayer (…) es un acto de cobardía, un acto de corrupción porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Rist, Presidente. Ese soy yo. Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto».

Sin embargo, consultado sobre si impulsará alguna acción ante la Contraloría General de la República, el abanderado respondió que esperará hasta las elecciones de noviembre para que, como reivindicación, sea la ciudadanía quien derrote a las fuerzas políticas de Gobierno. Quienes sí anunciaron el ingreso de un requerimiento fue la UDI.

Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, aprovechó la jornada para comprometer un plan de ahorro de cerca de $2 mil millones de dólares al año, sin afectar beneficios sociales. Respecto a la polémica, sostuvo que no corresponde utilizar una cadena nacional para afectar una campaña presidencial.

«El Presidente de la República se dio ayer el lujo, mal lujo, de utilizar una cadena nacional para criticar una de las candidaturas. Eso no se hace, de verdad no se hace. Lo que nosotros queremos es seriedad porque estamos en una crisis económica y una crisis social», insistió.

En tanto, en medio de su gira nacional, el representante presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, indicó que el Jefe de Estado «parece no comprender lo siguiente: en primer lugar, su intervencionismo electoral no ayuda a Jara. En segundo lugar, al articularse como lo ha hecho, queda nuevamente en ridículo por su desconocimiento de las posibilidades financieras y de reforma del Estado de Chile. Ya se agarró con el Banco Central, ahora se agarra por los US$ 6.000 millones de recorte”.

Para el diputado, al ingresar a esta discusión, “le está dando una plataforma gratuita a Kast y no a su candidata”.

Por último, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, optó por distanciarse de las acusaciones de «intervencionismo» en favor de su candidatura. «Ese es un tema entre el gobierno y la oposición, y yo soy candidata a la Presidencia de la República», dijo.

Al republicano le pidió, además, «que sea claro con la ciudadanía y diga, ¿qué gasto social va a dejar sin financiar? ¿A quiénes va a perjudicar de la sociedad chilena? ¿A quiénes? Que lo diga de verdad, porque en el fondo cada vez que se le pregunta sale con un evasiva y la verdad esto ya no resiste más tiempo. Si uno aspira a ser Presidente la República tiene que ser transparente».

Así, el debate vuelve a «presidencializarse» y complica el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuesto para el 2026, pues ya en la antesala de la presentación de este proyecto las candidaturas habían tomado un rol activo en torno a las expectativas, con incluso una acusación de «falta de transparencia» impulsada por Evelyn Matthei.