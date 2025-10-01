Rodrigo Bustos por caso de Bernarda Vera: "Lo que no cabe aquí es un aprovechamiento político"

Para el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, el caso de Bernarda Vera, mujer que figuraba entre la lista de víctimas de desaparición forzada pero que estaría viviendo actualmente en Argentina, “de ninguna manera pueden cuestionar lo que fue el informe Rettig o las distintas iniciativas de verdad y justicia que se han venido trabajando por décadas y que han empujado las y los familiares de las víctimas”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado experto en derechos humanos, señaló que ahora las autoridades “tendrán que dar cuenta de cuando recibieron estos antecedentes y qué acciones han realizado”, pero “lo que no cabe aquí es un aprovechamiento político de los sectores que siempre han renegado de lo sucedido o lo han justificado”.

De acuerdo a Bustos, “hay algunas autoridades del Parlamento de este país que buscan cada oportunidad para demostrar que no creen en los derechos humanos”.

“Se trata de personas que han ido, como el candidato presidencial y diputado Johannes Kaiser, a Punta Peuco, o el candidato presidencial José Antonio Kast, que también ha ido a visitar a los perpetradores de las peores atrocidades ocurridas en nuestro país. Yo les preguntaría por qué no han puesto sus esfuerzos durante décadas para pedirle a esos perpetradores que terminen con los pactos de silencio y digan dónde están, porque todavía hay más de mil personas detenidas desaparecidas”, indicó.

El director de Amnistía Internacional Chile insistió en que la Comisión Rettig —que a fines de la dictadura reconoció a las víctimas de desaparición forzada— “fue una iniciativa del expresidente Patricio Aylwin que es una referencia a nivel internacional y que pueden haber ciertos errores que con el paso del tiempo se vayan esclareciendo. Precisamente, porque por décadas ha habido una operación de encubrimiento gigantesca, eso es posible que ocurra”, aseveró.

“Hace pocos meses se supo de un joven, Luis Soto Pino, de 15 años, que no estaba incluido en el Informe Rettig y que ahora, gracias al Plan Nacional de Búsqueda se pudo determinar que ese joven también es detenido desaparecido. Ahí no hemos visto las declaraciones de todas estas personas reclamando por qué no había sido tan exhaustivo el trabajo de la Comisión Rettig”, acusó.

Bustos aseguró que a propósito del caso de Vera, no planteará que “aquí ha habido algún intento de ocultamiento de la información, como hacen quienes quieren cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda”.

“Lo que está en juego es el debate de qué país queremos construir en el futuro. Si es un país donde queramos por situaciones como esta, desconocer nuestra historia, o bien si queremos ser un país que reconoce las atrocidades que fueron cometidas por agentes del Estado y hace algo para que estas no vuelvan a ocurrir”, estimó.

En esa línea, el líder de la organización defensora de los derechos humanos hizo un llamado a que, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto, “quede claro que todos los sectores políticos están comprometidos con el Plan Nacional de Búsqueda”. “Eso no puede ser una política de un gobierno de turno. Los detenidos desaparecidos, el dónde están, es una pregunta que se tiene que hacer la sociedad chilena en su conjunto”, remarcó.