Al menos dos muertos en un ataque durante celebraciones de Yom Kippur en Mánchester

Al menos dos personas murieron y otras tres sufrieron heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga en la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester. La policía confirmó que sus agentes dispararon contra un presunto atacante.

Los hechos tuvieron lugar poco después de las 9:30 hora local, cuando «un gran número de personas» se encontraban en el interior de la sinagoga. La policía aseguró que el presunto agresor también habría fallecido, aunque los agentes no han podido acceder al cuerpo porque hay «objetos sospechosos» y un equipo de artificieros debe examinarlos.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se manifestó «consternado» por el ataque, indicando que el hecho de que el acto haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace «aún más horrible«.

El premier británico adelantó su vuelta desde Dinamarca, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informa la BBC. La policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una «Operación PLATO», contemplada para incidentes a gran escala.