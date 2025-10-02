De la cadena nacional a las acusaciones de intervencionismo: ¿a quién perjudica el cruce entre Boric y Kast?

“Conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático”. Fue la respuesta que entregó esta mañana el Presidente Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda, defendiendo así la crítica que realizó en cadena nacional contra el ajuste fiscal de 6 mil millones de dólares que propone el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Frente al país, el Jefe de Estado calificó esta medida como “irresponsable” e “indeseable”, ya que podría afectar beneficios sociales. Lo anterior, provocó que desde la candidatura republicana se acusara de un acto de cobardía por parte del Mandatario.

Boric, en particular, fue consultado por la prensa por esta declaración. “Yo no estoy para polémicas tan chicas (…) Como Presidente de la República tenga una opinión al respecto, me parece que es del todo legítimo».

Pese a que la alusión no fue directamente hacia la abanderada de Chile Vamos, motivó que esta mañana la directiva de la UDI ingresara formalmente un requerimiento ante la Contraloría General de la República, por una eventual infracción al principio de prescindencia política de parte del Jefe de Estado.

El secretario general gremialista, Juan Antonio Coloma, declaró que: “Lo que vimos por parte del Presidente Boric fue no solamente un hecho que polariza el país, sino que es la utilización grosera de un instrumento que había sido republicano en su actuar para poder atacar a quienes piensan o pensamos distinto a él. Situaciones como esta no se pueden permitir porque además lo que ocurre con esto es que la señal para el resto de los funcionarios de gobierno es ‘hagan lo que quieran’”.

A juicio de la investigadora de Faro UDD, Fernanda García, «sí hay un pie jurídico para sostener que se hizo un uso indebido de la cadena nacional para aludir directamente a un candidato que va a la presidencia y que más encima no es del color político del Presidente. Entonces, en ese sentido creo que fue un error. Y creo que sí puede dar pie, no sé si a la Contraloría, eso es una evaluación más política, pero sí tiene sustento jurídico y pasado mañana podría dar pie a una acusación constitucional que más de alguno podría estar tentado a tirar si tiene un Congreso muy favorable».

«Me parece que es un uso indebido, lo encuentro desafortunado por parte del Presidente porque efectivamente la cadena nacional te da un estatus comunicacional privilegiado respecto a la ciudadanía y ese estatus se tiene que usar para el fin que está predispuesto, porque si no probablemente se podría decir que hay intervencionismo o podría dar lugar a una réplica, un derecho a réplica del directamente aludido. Lo cual te deja de manifiesto lo indebido que es usar la cadena nacional como para intervenir en algo netamente electoral», afirmó.

Contrario a los argumentos que señalan que se trataría de un “error” que traería costos al Mandatario, el director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, afirmó que dicha acción repercute en la candidatura de Kast.

“El Presidente logra llevar a Kast hacia el eje que Kast tiene que evitar, que es el eje del conflicto. Una de las razones por las cuales él no logró en la elección anterior revertir el resultado, desde la primera a la segunda vuelta, fue porque se involucró en todos estos debates valóricos, que eran debates de posiciones y una de las razones por las cuales empezó a subir en las encuestas durante este año es precisamente porque él hizo todo lo contrario”, sostuvo.

Herrera, además, indicó que: “Lo segundo, es que afecta una cuestión que es importante para los candidatos. Para los candidatos probablemente los programas no son tan relevantes, pero sí es importante el hecho de que ellos puedan dar una garantía de seriedad, una garantía de estabilidad. Y esto lo que va a cuestionar es precisamente a esa línea de flotación que tiene Kast en este momento”.