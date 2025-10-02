Diputada Rojas (FA) tilda de "irresponsable" plan de recorte fiscal de Kast y desafía a que revele sus detalles

Tras la reciente cadena nacional del Presidente Gabriel Boric para anunciar el Presupuesto 2026, la oposición acusó intervencionismo electoral, debido a las referencias del Mandatario respecto a ideas de reducción del gasto fiscal que provienen, sobre todo, desde el Partido Republicano.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la diputada oficialista, Camila Rojas (FA), defendió la necesidad de que el Presidente Boric pusiera sobre la mesa la discusión. “Es un llamado a la responsabilidad, es un llamado a que se entreguen certezas a las familias. Lo hace desde el rol que le compete de máxima autoridad del país y creo que es relevante que todos y todas, incluyendo el Presidente, pongamos como foco que cuando (José Antonio Kast) dice que va a recortar 6 mil millones de dólares de gasto más explique cómo lo va a ser”, partió comentando.

Rojas aseguró que es necesario exigir explicaciones sobre su plan de ajuste fiscal al candidato presidencial republicano. En esa línea, tildó de “irresponsable” la propuesta. “Considero que es de la máxima importancia que todos la develemos y le preguntemos al candidato respecto de dónde ocurre ese recorte. Y justo estamos hablando de presupuesto, por lo tanto no es arbitrario poner dentro de esa discusión la necesidad de ser responsables cuando discutimos de cómo se distribuyen los recursos del país”, señaló la parlamentaria.

La integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja evaluó la acción de ir a Contraloría por parte de la UDI debido a las declaraciones del Presidente Boric. “No es la primera vez que señalan que no hay prescindencia. Ellos tienen el legítimo derecho de hacer la presentación que consideren necesaria, pero acá hay un punto de fondo que tiene que ver con la discusión presupuestaria, con una propuesta de recorte de 6 mil millones de dólares o más”, enfatizó Rojas.

En paralelo, expresó sus reparos respecto de la falta de claridad del candidato republicano sobre su propuesta de recorte. “Yo creo que no existe un plan de parte de José Antonio Kast. Porque si lo tuviera, evidentemente lo hubiese comunicado. No hay plan. Y segundo, devela bastante desconocimiento, pero sobre todo por la magnitud de un recorte de estas características. Porque lo que él menciona de sueldos, no dan las cifras”, aclaró la diputada.

“Estamos hablando de políticas realmente importantes y que tienen costos muy altos. Como gratuidad en educación superior o alimentación escolar. Entonces, los ajustes que ha señalado no alcanzan para los montos que dice que va a recortar. Cuando se habla de un recorte tan grande, evidentemente va a haber recorte en gasto social de este carácter”, recalcó Rojas.

Incluso, la diputada oficialista recordó que las aprehensiones no vienen solo de su sector, sino que también “de economistas de la derecha”. “Él está en un problema serio respecto de una cuestión que está señalando que no tiene propuestas”, insistió.