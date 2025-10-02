Juzgado Civil de Santiago ordena retener recaudación de conciertos de Silvio Rodríguez por deuda de derechos de autor

El 21° Juzgado Civil de Santiago acogió este jueves la medida prejudicial de retención de dineros por $100 millones de la recaudación de entradas, por los conciertos del cantautor cubano Silvio Rodríguez que se realizan en Chile desde el 29 de septiembre.

La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, que por más de una década ha incumplido el pago de derechos de autor por los conciertos que organiza. En diciembre de 2013, la productora firmó con SCD un Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Este contrato se ha incumplido reiteradamente, y la productora —cambiando de razón social— ha continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos sin pagar los correspondientes derechos de autor que la ley obliga.

Al respecto, el director General de SCD, Juan Antonio Durán, afirmó que: “Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado. Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos”.

La acción contempla la retención de $100 millones, que deberá hacerse efectiva sobre los dineros obtenidos por concepto de venta de entradas para los recitales de Silvio Rodríguez, recaudados por la empresa Puntoticket.