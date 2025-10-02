Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de abril de 2026


Los partidos que se disputarán este jueves por el Mundial Sub 20 de Chile

La actividad por la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país continuará este día con cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

La actividad por la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país continuará este día con cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Deportes

La acción por el Mundial Sub 20 no se detiene y este jueves 2 de octubre continuará la actividad por la cita planetaria que se desarrolla en nuestro país.

Para este día nuevamente se contemplan cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Por el Grupo E, a las 17:00 horas se enfrentarán Estados Unidos y Francia en el estadio El Teniente de Rancagua, en un partido que promete sacar chispas. Ambas escuadras buscarán un triunfo que los ubique como solitario líder de la zona.

En tanto, a las 20:00 horas se completará la segunda fecha de este grupo con el cotejo entre Sudáfrica y Nueva Caledonia en el mismo recinto.

Por su lado, por el Grupo F, a las 17:00 horas chocarán Colombia y Noruega en el estadio Fiscal de Talca, donde ambos también intentarán conseguir su segundo festejo, mientras que a las 20:00 Nigeria se medirá con Arabia Saudita.

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