Mes de sensibilización sobre el cáncer de mama: alianza público-privada busca potenciar la detección precoz

La Fundación Arturo López Pérez y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) dieron inicio al mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama con un evento de colaboración público-privada. El encuentro dio pie a un acuerdo que busca promover la prevención, detección, diagnóstico oportuno y atención integral de esta enfermedad. Asimismo, se busca visibilizar y fortalecer el rol de la Atención Primaria de Salud (APS) en el manejo del cáncer de mama.

La instancia contó con un panel de conversación intersectorial, en el que participó el jefe de la Agencia Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud (Minsal), Sun Kim. Este último, destacó que en Chile ha disminuido de manera importante la mortalidad por cáncer de mama y que incluso se ha llegado al 80,8% de sobrevida. Sin embargo, se está trabajando, de todas maneras, para llegar al 90%, como ocurre en países con mayores ingresos.

Sum Kim además mandó un mensaje a la población femenina, para que esté atenta a los factores de riesgo del cáncer de mama. “Estos incluyen el consumo del alcohol, la actividad física, que es un factor protector, la obesidad y el sobrepeso que es un factor también de riesgo y por supuesto, mantener sus controles al día. Ahí podemos mencionar los controles que se puedan hacer con la matrona, en la atención primaria o con el médico ginecólogo en los prestadores privados”, detalló.

Por su parte, el director de prevención y detección precoz de la Fundación Arturo López Pérez, José Miguel Bernucci, se refirió al programa de clínicas móviles de la organización, que desde su creación en 2007, ha realizado más de 418 mil mamografías.

El programa opera a través de seis camiones que recorren el país y que atienden a mujeres de sectores vulnerables y apartados. En el primer semestre de este año, se efectuaron más de 17 mil exámenes en 10 de las 16 regiones de Chile.

El doctor José Miguel Bernucci explicó por qué es importante la detección temprana de este tipo de cáncer: “Sabemos que el 95% de las mujeres que se detecta precozmente el cáncer se va a curar de ese cáncer, versus las mujeres que van a tener una sobrevida del 30% cuando lo hacen en fase avanzada o incluso un 0% a los 10 años. El costo de un tratamiento precoz vale un tercio de lo que vale un tratamiento en un cáncer avanzado. Entonces, justamente, esa es la importancia de poder llegar».

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. El año 2023 marcó un récord en el país: mil 789 mujeres fallecieron por esta enfermedad, el equivalente a cinco decesos diarios, según datos preliminares del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal.