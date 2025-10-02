Mineduc destaca aumento de la asistencia en educación parvularia: “Fue el sector más afectado por la pandemia”

Autoridades encabezadas por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Daniela Triviño, y la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, Jossiane Bonnefoy, inauguraron el Jardín Infantil y Sala Cuna Santos Dumont en el campus Dra. Eloísa Díaz de la Universidad de Chile.

En la instancia, se celebró el hito para el sistema de educación inicial del país tras años de colaboración entre la Casa de Bello y la JUNJI. “Nos hemos propuesto ampliar las oportunidades educativas para las primera infancia y apoyar concretamente a las familias de nuestra comunidad universitaria”, resaltó Jossiane Bonnefoy en la inauguración.

“Con estas instalaciones reforzamos un compromiso profundo que el acceso a educación inicial de calidad en espacios seguros, inclusivos y acogedores no puede ser un privilegio, sino un derecho”, complementó la vicerrectora de la U. de Chile.

Por su lado, el ministro Nicolás Cataldo resaltó el cumplimiento de este proyecto que estaba detenido desde 2019. “Esta es la búsqueda del estándar de calidad que queremos para la Educación Parvularia en nuestro país. A esa dirección van encaminados los esfuerzos que tiene la ley de modernización para la Educación Parvularia, que está detrás de Salas Cunas para Chile que es el proyecto que estamos tramitando en el Congreso”, expuso el secretario de Estado.

Junto con destacar la nueva infraestructura, también realzó cómo este hecho asegura atraer más parvulos al sector. En esa misma línea, informó que se logró aumentar en 6% la cifra de asistencia en Educación Parvularia durante el primer semestre de este año, pasando de un 72% a un 78% en promedio.

“Seguimos avanzando en el desafío de reactivar el sistema. Sobre todo asegurando la mayor participación de los párvulos en la cotidianidad de sus actividades. Eso es importante porque es justamente el sector al que más le impactó el efecto de la pandemia y la recuperación post pandemia en materia de asistencia”, valoró el ministro Cataldo.

Por su parte, Josefina Arevalo, encargada del Jardín Infantil Santos Dumont afirmó que la instancia permite también destacar el trabajo de quienes se dedican a la labor parvularia. “Donde entregamos aprendizajes de calidad a nuestros niños y niñas. Se pueden desenvolver en un ambiente libre, ambientes bien tratantes. Y a su vez darle seguridad a las familias de que los niños están en un ambiente protegidos, donde no se vulneran los derechos”, señaló.

También presente en la actividad, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, valoró que el espacio podrá ayudar a las familias de 144 niños. “Tendrán un espacio de calidad, estarán bien acompañados, bien atendidos para su formación y tendrán crecimiento inicial que es tan importante”, destacó.

Junto con ello, el jefe comunal apuntó que es una tarea de este gobierno, pero sobre todo del que vendrá a continuación, “aumentar la capacidad y la oferta en jardines infantiles”. “Es una prioridad en el país. Es un desafío para quienes hacemos política y que tenemos que adquirirlo con seriedad por lo que significa para las familias poder tener acceso a jardines y la educación inicial”, manifestó.