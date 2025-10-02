Otras 30 naves de la flotilla humanitaria siguen navegando rumbo a Gaza

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha denunciado en la madrugada de este jueves las «interceptaciones israelíes ilegales» de trece de sus barcos, mientras otra treintena continúa navegando a 46 millas náuticas de la Franja de Gaza con el objetivo de «romper el asedio» del enclave.

«30 barcos navegan aún con fuerza en su ruta a Gaza, a sólo 46 millas náuticas, a pesar de las incesantes agresiones de la Marina de la ocupación israelí«, ha publicado en su cuenta de Instagram, donde ha cifrado en trece las embarcaciones interceptadas: ‘Aurora’, ‘Dir yassine’, ‘Grande Blu’, ‘Hio’, ‘Huga’, ‘Morgana’, ‘Otaria’, ‘Seulle’, ‘Spectre’ y ‘Yulara’, además de los ya notificados ‘Adara’, ‘Alma’ y ‘Sirius’, este último en el que ha viajado la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

A bordo de los trece barcos interceptados han viajado un total de 30 españoles entre los 200 tripulantes, según informó el coordinador de la GSF, Saif Abukeshekla, en un vídeo difundido en la cuenta de la misión.

Poco antes, la flotilla publicó un video grabado con anterioridad en el que, en previsión de ser detenidos y trasladados al puerto de Asdod, los activistas denunciaban las acciones del Ejército de Israel.

«Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el ‘Sirius’, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Que estamos absolutamente incomunicados», señaló la exalcaldesa.

«Las fuerzas navales israelíes han interceptado y abordado ilegalmente el buque ‘Aurora’ de la Flotilla Global Sumud junto con otros barcos en aguas internacionales«, agregó la organización en otra publicación, donde advirtió que «las transmisiones en vivo y las comunicaciones han sido cortadas» y denunció el uso de «cañones de agua» por parte del Ejército israelí contra algunas embarcaciones.

Asimismo, al notificar las interceptaciones del ‘Aurora’ y del ‘Spectre’, la flotilla alertó de que «el estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmar», tachando la intervención israelí de «ataque ilegal contra humanitarios desarmados» y llamando a los gobiernos e instituciones internacionales a «exigir su seguridad y liberación inmediatas».

En esta línea, Abukeshek llamó en una publicación anterior a «salir a la calle» por Gaza, en sintonía con el mensaje de la flotilla, que se hizo eco de las protestas celebradas en Barcelona, Atenas, Bruselas, Berlín, Nápoles o Turín, mientras que ciudades de Túnez y Turquía también fueron escenario de concentraciones en solidaridad.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí aseguró en su cuenta en X la detención «de forma segura» de varias embarcaciones. «Sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí», afirmó la diplomacia israelí, que añadió que «Greta Thunberg y sus amigos están sanos y salvos«.

Las múltiples intervenciones del Ejército de Israel se produjeron después de lanzar una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo. «Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos«, advirtió el mensaje transmitido a distancia.