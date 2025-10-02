Paulina Astroza por interceptación de flotilla hacia Gaza: "Uno esperaría que el Consejo de Seguridad actuara, pero no lo hará"

Fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales a la Global Sumud Flotilla. La operación, que incluyó la detención de centenares de tripulantes y activistas internacionales —entre ellos dos chilenas—, ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos y calificada como una grave violación del derecho internacional.

La misión humanitaria de más de 45 embarcaciones transportaba medicinas, alimentos y material escolar hacia la Franja de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu declaró como «terminada» lo que calificó como una “provocación de Hamás-Sumud” y aseguró que solo continúa en navegación una embarcación distante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que: “Ninguno de los yates de provocación de Hamas-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activo o violar el bloqueo naval legal”.

The Hamas-Sumud provocation is over. None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade. All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Además, el ministerio israelí dio a conocer que todos los pasajeros detenidos en aguas internacionales “se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa”.

En un comunicado, la Global Sumud Flotilla denunció que la interceptación de sus embarcaciones por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en aguas internacionales, constituye un crimen de guerra. Además, los organizadores instaron a gobiernos y organizaciones internacionales a intervenir para garantizar la seguridad de los detenidos y exigir su liberación inmediata.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que: “La interceptación forzosa por Israel de los barcos de la Global Sumud Flotilla y la detención de su tripulación frente a la costa de Gaza es un ataque descarado contra los y las activistas solidarios que llevaban a cabo una misión humanitaria totalmente pacífica”.

“Al seguir bloqueando activamente una ayuda vital para una población contra la que Israel está cometiendo un genocidio, entre otros medios con la hambruna, Israel demuestra, una vez más, su total desprecio por las órdenes legalmente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y sus propias obligaciones como potencia ocupante de garantizar a la población palestina de Gaza el acceso a alimentos suficientes y asistencia humanitaria vital”, enfatizó.

Así, la secretaria general de Amnistía emplazó a los gobiernos: “Se acabó el tiempo de la mera condena. Los Estados de todo el mundo deben actuar ya y dejar claro que no seguirán tolerando la hambruna sistemática a la que Israel está sometiendo a la población palestina de Gaza ni sus ataques contra iniciativas humanitarias civiles desarmadas. Las décadas de impunidad para las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de Israel deben acabar; nada justifica un genocidio”.

Una violación flagrante al derecho internacional

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y experta en derecho internacional, Paulina Astroza, catalogó la intercepción israelí a los barcos que trasladan ayuda humanitaria a Gaza como “un hecho grave”.

“En primer lugar, porque se trata de una flotilla que lleva ayuda humanitaria, no lleva armas. No es un caso de que ponga en riesgo la seguridad nacional de algún Estado, menos de Israel, que, además, intercepta en aguas internacionales donde existe la libre navegación”, puntualizó la experta.

En esa línea, Astroza manifestó que lo realizado por Israel, aparte de obstruir la tan necesaria ayuda humanitaria, viola la normas internacionales al detener ciudadanos extranjeros en aguas internacionales.

“Esto debe inmediatamente verse en el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que sabemos que hay veto de los Estados Unidos para proteger a Israel, porque esto implica una violación al derecho internacional, el derecho internacional del mar, a las normas de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y respetar los derechos que tienen los terceros como la libre navegación en aguas internacionales y a la vez lo que implica la asistencia a Estados en urgencia, como es la situación de los gazatíes en estos momentos, dada la intervención militar de Israel”, señaló la experta.

Consultada sobre qué debería hacer la comunidad internacional, Astroza manifestó que esperaría, como mínimo, “la condena de todos los Estados, no sólo de aquellos que tienen nacionales detenidos por Israel. Uno esperaría que el Consejo de Seguridad actuara, pero no lo va a hacer. Y aquí queda que al menos una condena por parte de la mayoría de los Estados en la Asamblea General de la ONU, como ha ocurrido también con el caso de Rusia en contra de Ucrania”.

Por otra parte, Astroza señaló que la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de un plan de paz «no ayuda en nada«. «Si es que de verdad se quiere llegar a una solución pacífica a lo que está ocurriendo en Gaza, con una perspectiva más larga de solucionar el conflicto y avanzar en la solución dos Estados con fronteras internacionalmente seguras y reconocidas, esto no ayuda», aseveró.

Las chilenas detenidas y trasladadas a Israel

Dentro de los cientos de pasajeros detenidos por parte de Israel, se encuentran las ciudadanas chilenas-suecas María Rodríguez y Lorena Delgado.

Antes de su detención, Rodríguez grabó un video que, en el caso de ser detenida, fuera publicado. Y así fue. La activista vive en Estocolmo y es hija de Rolando Juan Rodríguez, asesinado en 1976 en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Por su parte, Delgado es parlamentaria independiente en Suecia desde 2018 y es hija de exiliados chilenos.

Este miércoles, a través de un comunicado, la Cancillería chilena expresó su preocupación por la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales.

En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que: «Esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas».

En esa línea, dicha cartera manifestó que «Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias».

Además, desde la Cancillería informaron que están en contacto con Israel para conocer la situación de las chilenas a bordo. “El consulado de Chile en Tel Aviv se encuentra en contacto con las autoridades israelíes para conocer la situación de nuestras connacionales y prestar la asistencia consular que se requiera”, señalaron.