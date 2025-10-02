Reconstrucción de Viña del Mar: parlamentarios acusan negligencia del Ministerio de Vivienda

Luego de que la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, calificara como “impresentable” el proceso de reconstrucción en Viña del Mar tras el megaincendio de febrero, apuntando directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por no estar a la altura, voces políticas de derecha acusaron que la cartera ha sido «negligente».

Cabe recordar que, en entrevista con CNN, Jara aseguró que reconstruir Viña del Mar es un tema pendiente y prometió que, de llegar a La Moneda, priorizará los recursos para levantar las viviendas destruidas, con plazo hasta 2026. “Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique”, expresó.

El diputado Andrés Celis, quien formó parte de la Comisión Especial Investigadora para la reconstrucción de las viviendas y ayudar a los damnificados de los incendios, cuestionó duramente a la candidata oficialista, declarando que “no ha entendido la magnitud de esta tragedia”.

El parlamentario recordó que el siniestro «provocó un daño psicológico, psiquiátrico y moral en miles de personas». A su juicio, lo mínimo que se esperaría es que la presidenciable pidiera la renuncia del ministro Montes.

«Le pido a la candidata Jara que sea dura en sus dichos y que no relativice una situación que es una verdadera hecatombe lo que le ocurrió a Viña del Mar y que todavía está muy lejos de poder reconstruirse en lo material y aún más distante en poder recomponer el tejido social, familiar y moral», insistió.

Por su parte, el subjefe de la bancada republicana y diputado por el distrito 7, Luis Sánchez, acusó directamente al Ejecutivo de negligencia. “El gobierno no ha hecho absolutamente nada y el ministro Carlos Montes incluso ha mentido con las cifras. Esto no tiene ninguna explicación”, señaló.

El ministro Carlos Montes ha defendido la gestión del Minvu, señalando que actualmente manejan 43 procesos de reconstrucción, 18 de ellos iniciados bajo el actual gobierno.

El titular de Vivienda, en conversación con Tele13 Radio, reconoció que el país no cuenta con una organización adecuada para enfrentar este tipo de emergencias, recordando que antes existía un Ministerio de Economía y Reconstrucción. «Yo he leído de todas las reconstrucciones anteriores, no basta con tener una cierta facultad, hay que tener capacidades para actuar», manifestó.

Lo anterior fue cuestionado por el diputado Sánchez, quien afirmó que «el Estado cuenta con las capacidades institucionales para enfrentar emergencias», pero que el problema radica en la falta de voluntad, competencia y conocimiento por parte de la administración de Gabriel Boric.

En tanto, Montes explicó que las licitaciones pueden tardar hasta 11 meses, incluso para obras menores, y que eso ralentiza los avances. De acuerdo con sus palabras, el problema no es el financiamiento, ya que existe un fondo especial de reconstrucción, sino la capacidad de producción y gestión frente a procesos complejos.

El secretario de Estado mencionó que este tipo de críticas se dan en medio del proceso electoral, de forma que ciertas informaciones se malinterpretan. “Yo lamento que estemos en eso, y creo que hay temas como la vivienda, seguridad, cambio climático (…) que requieren una política a la altura del tipo de desafíos que tenemos”, argumentó.

Además de los cuestionamientos por la restauración en Viña del Mar, el ministerio enfrenta críticas por deudas millonarias con constructoras, retrasos en pagos y una creciente crisis habitacional.