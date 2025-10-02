Salvador Millaleo y caso Julia Chuñil: “El Ministerio Público está distraído en una línea de investigación que va por otro lado"

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, criticó duramente el actuar del Ministerio Público en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche que lleva más de un año sin ser localizada.

Según el investigador de VioDemos, el organismo ha mostrado un “desorden” en el manejo de las diligencias, al seguir líneas que incluso apuntan a la propia familia, en lugar de dar curso a los nuevos antecedentes revelados recientemente.

“Chile tiene compromisos internacionales para proteger a los defensores ambientales. En este caso, en vez de una investigación rápida y efectiva, lo que vemos es que la Fiscalía ha estado distraída en una dirección muy distinta a lo que los antecedentes aconsejarían”, afirmó Millaleo en entrevista con la primera edición de Radioanálisis.

El académico recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas precautorias y urgió a Chile a avanzar en el esclarecimiento del caso, mandato que a su juicio no se está cumpliendo.

En ese sentido, Millaleo recalcó que esta falta de avances genera un clima de incertidumbre en la región y refuerza la percepción de impunidad: “Hay grandes temores en la misma zona donde ocurrió lo de Macarena Valdés, un caso que tampoco tuvo resultados concluyentes. Eso alimenta la desconfianza de las comunidades hacia el sistema judicial”.

El profesor también se refirió a la eventual existencia de sesgos en la forma en que la Fiscalía aborda este tipo de causas, comparando la lentitud de estas investigaciones con otros procesos, al respecto Millaleo afirmó que “los sesgos son evidentes en el sistema penal. Las personas de sectores más marginalizados son quienes más sufren la falta de diligencia, y en este caso esa desatención afecta directamente a un grupo históricamente vulnerado como los pueblos indígenas”.

Por ello, insistió en que el fiscal nacional Ángel Valencia debe intervenir con decisión para encauzar la investigación. “Es importante que la Fiscalía dé atención prioritaria a este caso, que se ordene el trabajo y que se explique claramente qué se está haciendo. De lo contrario, lo único que se refuerza es la desconfianza hacia la labor investigativa del Ministerio Público”, sentenció.

La suspensión de la consulta indígena

Respecto de la decisión del gobierno de suspender la consulta indígena en torno a las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento, Millaleo consideró que era un desenlace inevitable y sostuvo que “en cerca del 70% de las localidades hubo rechazo de las comunidades, por lo que era evidente que tarde o temprano se iba a detener el proceso”.

El académico, sin embargo, se mostró escéptico sobre una eventual reactivación y aclaró que: “Estamos en un periodo electoral que se extenderá hasta diciembre y luego quedarán pocos meses para intentar recomponer la relación con las comunidades. Veo poco probable que se retome”.

Millaleo advirtió que esta suspensión deja el proceso en total incertidumbre y supedita cualquier avance al próximo gobierno. “Era evidente desde el inicio que la consulta no terminaría en esta administración, pero ahora ni siquiera alcanzará a concluir. Su desenlace dependerá completamente del gobierno entrante y eso profundiza la sensación de frustración en las comunidades indígenas”, recalcó.

Además, el académico indicó que la consulta fue concebida de manera deficiente desde un inicio, con un énfasis en los consensos políticos más que en la participación indígena y subrayó que “la comisión demoró mucho, entregó su informe tarde y luego quiso hacer una consulta rápida». «Eso generó incertidumbre, especialmente en torno a las tierras, un tema central que no tuvo una respuesta clara ni desde una perspectiva de derechos humanos ni de financiamiento”, explicó.

Finalmente, advirtió que este proceso corre el riesgo de sumarse a una larga lista de iniciativas frustradas y puntualizó que “se está convirtiendo en otra comisión más que, con las mejores intenciones, termina sin resultados, lo que aumenta la desconfianza de las comunidades”.