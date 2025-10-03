Corte ordena desalojo de megatoma en San Antonio tras fracaso de mesa técnica del Minvu

La Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el desalojo de la megatoma establecida en San Antonio, en la Región de Valparaíso, tras acoger la petición interpuesta por los propietarios del terreno.

El fallo judicial establece que la ejecución de la medida debe ser coordinada con los ministerios de Vivienda, Bienes Nacionales, Desarrollo Social e Interior, con el fin de habilitar temporalmente un espacio que “reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas” una vez realizado el procedimiento.

En declaraciones a Radio Bío Bío, Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., firma que representa a los dueños del predio, manifestó la postura irrevocable de sus clientes. “Nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados, y nunca ha sido una situación que se haya pensado en circunstancia”, afirmó Pereira.

Este pronunciamiento judicial se produce después de que los propietarios solicitaran al tribunal el pasado 11 de septiembre que se ejecutara la sentencia previamente dictada por la Corte Suprema. La decisión se tomó luego del fracaso de la mesa tripartita organizada por el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de San Antonio, cuya meta era generar las condiciones para la venta del terreno a las 3 mil 700 familias agrupadas en cooperativas.