Cristián Bellei: "El mercado escolar no mejora la educación y Chile es la prueba"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián Bellei, sostuvo que la principal dificultad del sistema educativo chileno radica en que, pese a los avances en cobertura y recursos, la calidad del aprendizaje sigue siendo deficiente.

“Chile ya tiene una de las tasas más altas de escolarización en el mundo. Hemos estirado al máximo el tiempo en aula, pero eso ya no basta. Lo que necesitamos ahora es mejorar la calidad de los procesos educativos”, advirtió Bellei.

El autor de «El problema de la educación» explicó que este estancamiento genera un segundo problema: la sensación de que las reformas no funcionan. “Hemos hecho muchos cambios para mejorar la equidad y los aprendizajes, pero parecen rendir poco y mal. Eso alimenta una máquina de desesperanza que termina afectando la confianza de las familias y los jóvenes en la educación”, señaló.

En su libro, el doctor en Educación de la Universidad de Harvard critica las políticas que han orientado al sistema hacia la competencia, los rankings y las pruebas estandarizadas, lo que a su juicio debilitó la educación pública y limitó la innovación pedagógica. “Ningún país del mundo ha mejorado su educación con un mercado escolar. Y nosotros no somos la excepción”, sostuvo.

Respecto a los desafíos de futuro, el investigador propone avanzar hacia una educación integral para el siglo XXI, fortaleciendo la profesión docente, promoviendo la colaboración entre escuelas y dando espacio a nuevas metodologías que integren proyectos, investigación y vínculo con la comunidad.

“Lo que ChatGPT no va a hacer es conversar con tus compañeros, ponerte de acuerdo en un problema y proponer soluciones colectivas. Esa es la formación ciudadana que necesitamos para este siglo”, enfatizó Bellei.

El también subrayó que las familias cumplen un rol central en este proceso, aunque advirtió que muchas veces son empujadas a tomar decisiones educativas en un marco de competencia poco saludable. “Los padres y madres no quieren elegir entre colegios como si fueran productos de supermercado. Lo que desean es que todas las escuelas sean buenas, y eso es lo que el Estado debe garantizar”, afirmó el investigador del CIAE.

Asimismo, el también sociólogo de la U. de Chile recalcó que la educación pública debe ser entendida como un proyecto colectivo de país y no solo como una opción más en el mercado. “Una sociedad democrática necesita que sus ciudadanos se formen juntos, que compartan espacios y experiencias comunes. Esa es la base de la cohesión social”, planteó.

En tanto, Bellei insistió en que los debates sobre educación no pueden reducirse a cifras de gasto o resultados de pruebas estandarizadas, sino que deben abrirse a preguntas más profundas. “¿Qué tipo de personas queremos formar? ¿Qué valores queremos transmitir? Esas son las cuestiones de fondo que deben orientar cualquier reforma educativa”, concluyó.