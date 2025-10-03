Directora del Servicio de Reinserción Juvenil advierte: "No hay evidencia de que bajar la edad penal mejore la seguridad"

La directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, expresó sus aprensiones con el proyecto de ley que se discute en el Congreso y que apunta a disminuir la edad de responsabilidad penal. De acuerdo a la experta en infancia, “no hay evidencia que indique que estas medidas que se están discutiendo van a mejorar la seguridad”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la experta en infancia señaló que le preocupa “que se instale una falsa sensación de que aumentando penas o bajando la edad, u otras medidas que se están discutiendo, vamos a tener una sociedad más segura, porque no hay evidencia en el mundo de que eso sea así, mientras que sí hay evidencia de que hacer un acompañamiento socio educativo integral, que es el modelo con el que trabajamos nosotros, sí da buenos resultados”.

“La adolescencia es un momento del curso de vida muy fértil para trabajar adecuadamente y tener mejores resultados con los jóvenes de lo que se tienen con los adultos”, complementó.

Faúndez además se refirió al proceso de implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que en conjunto con Mejor Niñez, reemplazó al Servicio Nacional de Menores (Sename).

La directora aseguró que el nuevo servicio, encargado de adolescentes que han infringido la ley, “cambia estructuralmente algunos de los aspectos que todos los actores coincidían en que eran obstáculos para conseguir una reinserción eficaz”.

“Por ejemplo, ya no financiamos a través de subvención esto de la oferta que ejecutan actores de la sociedad civil, que es el 80% de la oferta, que era el financiamiento que tenía Sename. Nosotros entregamos financiamiento completo para costear todo lo que cuesta una intervención de calidad según los estándares que ha definido nuestro consejo asesor y entregamos para eso una cantidad de recursos que es un 48% superior a la que Sename entregaba”, remarcó.

A lo anterior, Faúndez agregó las capacitaciones que el Servicio ha realizado a organismos como el Ministerio Público y la Defensoría y “algunas herramientas nuevas que no tenía la institucionalidad anterior”.

“Podemos acompañar a los jóvenes durante seis meses, una vez que terminan de cumplir su sanción. Además, tenemos mediación penal juvenil para algunos de los delitos menos graves, lo cual implica que se resuelven y se reparan los conflictos de cara a las víctimas, sin pasar por el sistema completo y sin privar de libertad a jóvenes que quizá es primera vez que delinquen”, explicó.

La directora del organismo también abordó las mejoras en infraestructura. En particular, destacó la inauguración de un nuevo centro en Antofagasta, que va a atender a 42 personas y que cuando esté completamente terminado, “el Estado va haber invertido alrededor de 17 mil millones de pesos en centros que tienen más condiciones de habitabilidad, más dignidad y más seguridad”.

“Es un centro que tiene mejores condiciones para el trabajo de intervención. Salas adecuadas para el trabajo terapéutico, espacios para realización de talleres, una biblioteca muy completa y un salón de cine para los jóvenes”, detalló.

En tanto, Faúndez afirmó que: “Junto con mejorar las normas técnicas, estamos mejorando quiénes trabajan con los jóvenes y también estamos avanzando con fuerza en infraestructura, porque tenemos super claro que si no hay condiciones adecuadas de habitabilidad, es muy difícil transmitirle a estos jóvenes que hay un camino alternativo y que van a encontrar del otro lado una mano que los apoye si deciden hacer un cambio en sus vidas”.