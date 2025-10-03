Estreno de “Sesiones Museo Violeta Parra”: un canto de cumpleaños, memoria y reconstrucción

El Museo Violeta Parra, ubicado en Vicuña Mackenna 37, vivió uno de los momentos más complejos de su historia entre 2019 y 2020, cuando los incendios destruyeron su sede. Sin embargo, durante casi dos años la institución continuó con su programación, llevando a cabo reparaciones y mantenciones mientras mantenía su conexión con las comunidades.

Hoy, en pleno proceso de rehabilitación, busca devolver al museo su lugar como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Para seguir resignificando su legado, este 4 de octubre, coincidiendo con el natalicio de Violeta Parra, se estrenará la serie musical “Sesiones Museo Violeta Parra”, producida por UchileTV.

Esta serie marcará el inicio de una conmemoración que celebra tanto los 108 años del nacimiento de la artista como los 10 años de la inauguración del museo. La programación se llevará a cabo en Santiago y Valparaíso, y contará con una serie de actividades gratuitas que incluyen conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y mediaciones artísticas.

El director del proyecto, Cristian Pino, destacó los retos del ciclo: “La idea de hacer estas sesiones en el contexto del museo quemado nació rápidamente. Logramos producir en tiempo récord los 10 proyectos musicales, y el resultado fue maravilloso”.

Según Pino, el museo no es solo su estructura física, sino lo que alberga dentro, incluyendo la música y el arte de Violeta Parra. El ciclo musical reunirá a destacados solistas y agrupaciones como Colombina Parra, Los del Mapocho y Valentina Peralta, quienes ofrecerán interpretaciones especiales para este proyecto.

La directora de UchileTV, Alicia Scherson, afirmó que “Sesiones Museo Violeta Parra” busca tender puentes entre la memoria y el presente, entre la resiliencia y la creación artística, mostrando cómo la música puede ser un lenguaje universal para sanar y reconstruir.

El programa conmemorativo se desplegará entre el 1 y el 8 de octubre en la Sala Museo Violeta Parra (Matucana 464, Santiago), el Museo Violeta Parra (Vicuña Mackenna 37, Santiago) y el CENTEX (Plaza Sotomayor 233, Valparaíso), con actividades para todos los públicos. Además, se celebrará el concierto “Canto por la Paz” junto a la Fundación Víctor Jara.

La directora ejecutiva del Museo, Denise Elphick, remarcó: “El Museo Violeta Parra es mucho más que un espacio físico: es un lugar de memoria, educación y creación. Celebrar el natalicio de Violeta y los 10 años del Museo en medio de este proceso de reconstrucción es una manera de reafirmar nuestro compromiso con la vigencia de su legado”.

El estreno de “Sesiones Museo Violeta Parra” será transmitido por UchileTV el 4 de octubre, tanto en señal abierta como a través de diversos cableoperadores. También estará disponible en el canal oficial de YouTube de UchileTV.

Con estas actividades, el Museo Violeta Parra y UchileTV celebran la vida y obra de Violeta Parra, reafirmando su misión de mantener un espacio cultural resiliente, abierto y en constante conexión con las comunidades.