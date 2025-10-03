Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes pero solicita negociar detalles del plan de Trump

Hamás entregó su respuesta oficial a la propuesta de paz presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accediendo en principio a la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como fallecidos, aunque solicitó negociar los pormenores del acuerdo.

La agrupación islamista hizo llegar su postura a los países mediadores en el conflicto -EEUU, Qatar y Egipto-, según informaron medios internacionales como Al Jazeera y El País.

La respuesta se produce después de que Trump enviara un ultimátum este viernes a Hamás, estableciendo como fecha límite el domingo para que aceptaran su plan para el enclave palestino. El mandatario norteamericano había advertido que, de lo contrario, “desatará un infierno”.

Previamente, Trump había afirmado: “Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo, ¡y es un gran acuerdo para TODOS! De una forma u otra, tendremos paz en Oriente Medio. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán”.

La agencia Reuters, que tuvo acceso a una copia del documento, consignó que Hamás no especificó en su respuesta si aceptará una estipulación de desarme, una demanda de Israel y Estados Unidos que el movimiento islámico ha rechazado previamente.

En su declaración, el grupo islamista manifestó que “aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda”, entre otras condiciones.

Hamás manifestó su disposición de traspasar la administración de Gaza a «un organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico». Sin embargo, precisó que los pormenores de esta transición deberán ser objeto de discusión durante las próximas rondas de negociación con los mediadores.

Esta declaración se enmarca en la propuesta presentada por Trump el pasado lunes 29 de septiembre, la cual establece un alto al fuego inmediato, el canje de todos los rehenes en poder de Hamás por palestinos encarcelados en Israel, la retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza, el desarme del grupo militante y la formación de un gobierno interino bajo supervisión internacional.