Jeannette Jara y crítica de Gabriel Boric a Kast: “El Presidente tomará sus decisiones, pero ese no es mi estilo”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a la alusión que hizo el Presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast en la cadena nacional del martes, transmitida con motivo de la presentación del Presupuesto 2026.

Consultada en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, la exministra aseguró que “el Presidente tomará sus decisiones en base a criterios que él tiene, pero lo que sí puedo decir es que ese no es mi estilo, más que nada un tema de estilo”. En esa misma línea, añadió que si hubiese estado en el gabinete le habría aconsejado no hacerlo. “No es mi estilo, no es mi forma”, remarcó.

En el mismo espacio televisivo, Jara también abordó las dudas surgidas en torno a la publicación de su programa de gobierno. La candidata recordó que su propuesta fue presentada el 18 de agosto y que el documento que se dará a conocer el lunes 6 de octubre corresponde a un anexo que recoge “3.000 opiniones ciudadanas y el trabajo de 26 comisiones temáticas”.

Respecto de la seguridad, Jara anunció que buscará reasignar recursos al Plan de Combate al Crimen Organizado, rechazando la reducción presupuestaria prevista para 2026. También planteó que usará los estados de excepción “mientras sean necesarios y apenas pueda se empiezan a desescalar”, además de explorar el uso de armas no letales como alternativa a las taser.

En materia económica, la candidata del Partido Comunista propuso limitar el uso de la UF a créditos hipotecarios y excluirla de áreas como salud, educación y arriendos. Además, adelantó que impulsará un consumo vital básico de electricidad para los hogares, con un contrato especial que asegure el acceso a 85 kilowatts mensuales para cubrir necesidades esenciales.

Finalmente, Jara confirmó que, de llegar a La Moneda, dará urgencia al proyecto de aborto hasta las 14 semanas, presentado recientemente por el Ejecutivo. “Es un proyecto tan relevante para la vida de las mujeres que hay que usar las herramientas que entregan el reglamento de la Cámara y del Senado”, sostuvo, aclarando que respetará la diversidad de posiciones dentro del oficialismo.