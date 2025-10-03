Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


La Roja Sub 20 choca con Egipto en busca de clasificar a octavos del Mundial

El combinado nacional enfrenta al conjunto africano desde las 20:00 horas de este viernes en el Estadio Nacional, por la última fecha del Grupo A de la cita planetaria que se disputa en nuestro país.

El combinado nacional enfrenta al conjunto africano desde las 20:00 horas de este viernes en el Estadio Nacional, por la última fecha del Grupo A de la cita planetaria que se disputa en nuestro país.

Deportes

Jornada crucial para la Selección chilena Sub 20. Este viernes la Roja enfrenta a Egipto a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, donde se juega la clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.

El combinado criollo tiene tres puntos y marcha segundo en el Grupo A, tras Japón y por sobre Nueva Zelanda y Egipto, por lo que no tiene que perder para tener chances de avanzar.

Para este crucial cotejo, el técnico Nicolás Córdova no podrá contar con Matías Pérez ni Emiliano Ramos, quienes sufrieron problemas físicos y fueron liberados. En sus reemplazos entrarían Milovan Celis y Rodrigo Godoy, mientras que saldría Willy Chatiliez e ingresaría Vicente Álvarez.

Con ese panorama, la oncena sería con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Celis, Ian Garguez, Patricio Romero; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán; Álvarez, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

En tanto, los africanos, quienes han perdido sus dos partidos, alinearían con Wahb, Samy, Mohamed, Abdin, Bostangy, Telib, Sherif, Gomaa, Gabriel, Abdallah y Nayel.

Consignar que a octavos clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Considerando esto, la Roja no tiene que perder para intentar clasificar a la siguiente fase.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Presidente de la DC, Álvaro Ortiz: “El Gobierno están mezclando reconstrucción con una reforma tributaria casi encubierta"
post-title
Señalamientos del Consejo Fiscal Autónomo se instalan en el debate tributario y plantean márgenes al proyecto del Gobierno
post-title
Municipios emplazan al Gobierno por vales de gas: "No hemos recibido información formal"
post-title
Candidatos a la Rectoría de la U. de Chile contrastarán sus propuestas en Foro del Campus Juan Gómez Millas

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X