Matthei cuestiona permanencia de Javiera Martínez en la Dipres: “Las equivocaciones han sido groseras”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cuestionó la permanencia de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, pues, según advirtió, nuevamente los cálculos de ingresos en el marco del Presupuesto 2026 están “mal calculados”.

“Yo realmente no puedo creer que todavía mantengan a la directora de Presupuesto, que se ha equivocado de una manera inaceptable por tercer año consecutivo en calcular cuáles son los ingresos que se esperan. Pero, además, las equivocaciones no han sido pequeñas. Las equivocaciones han sido groseras”, sostuvo.

En esa línea, indicó que “si eso ocurriera en el sector privado, le aseguro que esa persona ya hubiera perdido el puesto”.+

La candidata, además, fue consultada en particular por la deuda que reconoció el ministro de Vivienda, Carlos Montes, de 130 millones de dólares que mantiene su cartera con empresas constructoras. Muy por debajo de las acusaciones de US$1.000 millones.

Respecto a ello, Matthei afirmó que la deuda es mayor porque existiría una deuda enorme con subsidios que se otorgaron y que, a su juicio, no tienen financiamiento.

«Los subsidios entregados subieron más del 50%. O sea, si en el gobierno anterior, por ejemplo, se entregaban 100 subsidios o mil subsidios, ahora se entregaron mil 500. Sin embargo, el presupuesto de vivienda creció no más de un 20%. Entonces, está claro que entregaron papelitos, subsidios sin fondo, sin financiamiento. Y eso no lo han reconocido», afirmó.

En esa línea, agregó: “Pero hay una deuda que es más grave aún, porque es jugar con las ilusiones de los chilenos y las chilenas, que se entregaron subsidios sin fondo. Esto es como entregar un cheque sin fondo. No tienen cómo cubrir toda la cantidad de subsidios y de papeles que entregaron porque ellos aumentaron muy fuertemente la entrega de subsidios y aumentaron mucho menos el Presupuesto”.

“Así que en las próximas semanas todo lo que dije en materia de deudas del Ministerio de Vivienda se va a ir demostrando que era cierto. Y también las deudas en el sector salud, se va a ir demostrando que era cierto”, zanjó.