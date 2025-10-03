“Negacionismo vergonzoso”: Cordero muestra recelo ante denuncias en su contra por caso de Bernarda Vera

Un llamado a la prudencia realizó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en medio de cuestionamientos por el caso Bernarda Vera. Esto, a raíz de la presentación durante este viernes de diversas denuncias penales en su contra.

La primera querella, realizada por el Partido Nacional Libertario, apunta contra quienes resulten responsables en el caso, pero en específico fue presentada contra Bernarda Vera. Mientras que también esta mañana, el diputado Jorge Alessandri (UDI), junto al abogado Pablo Toloza, presentaron una denuncia por “presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia siguiera reciben ingresos en calidad de víctimas de familias de detenidos desaparecidos”.

“Los funcionarios públicos tienen una obligación, cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado acá? El Ministerio de Seguridad supo con certeza desde mayo del 2025 que Bernarda Vera estaba en Argentina, que era la misma persona, no lo denunció al Ministerio Público para investigar”, criticó el parlamentario de oposición.

Junto con lo anterior, aseguró que era misión de la cartera denunciarlo porque “hay un pago del Estado que se estaba haciendo a una persona que no lo merecía según la ley. O sea, había un fraude al fisco”.

Durante esta jornada, el ministro Luis Cordero se tomó el tiempo de responder a ambas acciones judiciales en su contra. Sobre la primera, de parte del Partido Nacional Libertario, apuntó que es “conveniente revisar los antecedentes antes de cometer, ya no solo una acción indebida, sino que un acto que refleja una falta de humanidad pocas veces vista en el último tiempo en nuestro país”.

Sobre la denuncia proveniente desde la UDI, el ministro Cordero llamó a los políticos a tener cuidado con dichas acciones. “Solo quiero recordar que cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito, en otros términos, y se utiliza el sistema penal con un propositiva distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa”, advirtió.

En su posición, el secretario de Estado, secundado por el canciller Van Klaveren y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a no buscar desacreditar políticas públicas relevantes en cuanto a reparación y justicia como el Plan Nacional de Búsqueda a partir de un caso específico.

“Espero que esas acciones no sean concertadas con el propósito de afectar la situación de la hija, que es una víctima que ha desconocido el paradero de su madre históricamente. Y que a través de esta vía se trate de poner en entredicho el contenido del Informe Rettig y el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda”, mencionó Cordero quién, además, señaló que considera acciones de esta índole como “un negacionismo vergonzoso”.

En tanto, el canciller explicó las acciones que han tomado en busca de conocer el paradero de Bernarda Vera. En primer lugar, expuso que durante el 2024 se recibió una petición en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de determinar si dicha persona vivía en Argentina o si había hecho alguna gestión consular.

“Quiero remarcar que no hay un registro completo de ciudadanos o ciudadanas chilenas en nuestros consulados. Voluntariamente se pueden registrar, pero normalmente la forma de identificar a un chileno que esté en un consulado o que radique en el país donde hay un consulado, es a través de las actuaciones consulares que esa persona realiza”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

También explicó que este año se recibió otra consulta, pero sobre si Vera había estado en Suecia y si había solicitado la nacionalidad sueca. Lo que, a través de un comunicado, confirmaron que sí se le otorgó en calidad de refugiada.